Putin testează și se laudă cu arma nucleară „Satan-2”: Este cel mai puternic sistem din lume

Rusia a efectuat un nou test al rachetei balistice intercontinentale Sarmat, sistem cunoscut și sub numele de „Satan-2”, după o serie de probleme tehnice raportate în trecut.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, lansarea de marți ar fi fost un succes, iar Moscova a prezentat testul ca pe o confirmare a progreselor din programul său nuclear.

În același context, Vladimir Putin a felicitat armata rusă și a reluat mesajele dure la adresa Occidentului, potrivit RBC.

Putin ridică miza în retorica nucleară

Într-o întâlnire cu reprezentanți ai Forțelor Armate, liderul de la Kremlin a revenit asupra temei securității și a anunțat consolidarea arsenalului nuclear. El a susținut că Rusia a fost nevoită să își reconfigureze postura defensivă după retragerea Statelor Unite din Tratatul privind rachetele balistice.

În aceeași intervenție, Putin a insistat că „Satan-2” va intra în serviciul de luptă până la finalul acestui an.

Declarații despre capacitățile rachetei

Liderul rus s-a lăudat cu realizarea de azi și a descris sistemul „Satan-2” drept „cel mai puternic din lume”, afirmând că puterea totală a focosului depășește de mai multe ori echivalentele occidentale.

El a susținut că racheta poate urma nu doar o traiectorie balistică, ci și una suborbitală, ceea ce i-ar permite o rază de acțiune de peste 35.000 km și o capacitate crescută de a evita „toate sistemele de apărare antirachetă”.

Putin a repetat că „Satan-2” reprezintă vârful actual al forțelor strategice ruse.

Extinderea arsenalului nuclear

Pe lângă „Satan-2”, președintele rus a menționat și alte programe militare, inclusiv sistemul de rachete Oreșnik, care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, dar și două proiecte aflate în faze avansate: vehiculul subacvatic „Poseidon” și racheta de croazieră „Burevestnik”, ambele cu propulsie nucleară.

Potrivit conducerii Forțelor de Rachete Strategice, primul regiment dotat cu „Satan-2” ar urma să intre efectiv în serviciu până la sfârșitul anului.

Avertismente și tensiuni globale

În evaluări anterioare, Institutul pentru Studiul Războiului a arătat că Rusia își accelerează dezvoltarea capacităților nucleare într-un ritm comparabil cu perioada Războiului Rece, în paralel cu o prezență militară tot mai activă în apropierea granițelor NATO.

Analiștii avertizează că aceste evoluții pot indica o orientare spre o confruntare de durată între Moscova și Alianța Nord-Atlantică.

