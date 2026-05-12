€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Stiri Putin testează și se laudă cu arma nucleară „Satan-2”: Este cel mai puternic sistem din lume
Data publicării: 12 Mai 2026

Putin testează și se laudă cu arma nucleară „Satan-2”: Este cel mai puternic sistem din lume
Autor: Tiberiu Vasile

vladimir-putin-peskov-face-dezvaluiri_92639700 Foto cu caracter ilustrativ Pixabay -- președintele rus Vladimir Putin

Rusia a efectuat un nou test cu racheta intercontinentală Sarmat („Satan-2”), iar Vladimir Putin susține că sistemul său nuclear este „cel mai puternic din lume”.

Rusia a efectuat un nou test al rachetei balistice intercontinentale Sarmat, sistem cunoscut și sub numele de „Satan-2”, după o serie de probleme tehnice raportate în trecut.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, lansarea de marți ar fi fost un succes, iar Moscova a prezentat testul ca pe o confirmare a progreselor din programul său nuclear.

În același context, Vladimir Putin a felicitat armata rusă și a reluat mesajele dure la adresa Occidentului, potrivit RBC.

Putin ridică miza în retorica nucleară

Într-o întâlnire cu reprezentanți ai Forțelor Armate, liderul de la Kremlin a revenit asupra temei securității și a anunțat consolidarea arsenalului nuclear. El a susținut că Rusia a fost nevoită să își reconfigureze postura defensivă după retragerea Statelor Unite din Tratatul privind rachetele balistice.

În aceeași intervenție, Putin a insistat că „Satan-2” va intra în serviciul de luptă până la finalul acestui an.

Declarații despre capacitățile rachetei

Liderul rus s-a lăudat cu realizarea de azi și a descris sistemul „Satan-2” drept „cel mai puternic din lume”, afirmând că puterea totală a focosului depășește de mai multe ori echivalentele occidentale.

El a susținut că racheta poate urma nu doar o traiectorie balistică, ci și una suborbitală, ceea ce i-ar permite o rază de acțiune de peste 35.000 km și o capacitate crescută de a evita „toate sistemele de apărare antirachetă”.

Putin a repetat că „Satan-2” reprezintă vârful actual al forțelor strategice ruse.

Extinderea arsenalului nuclear 

Pe lângă „Satan-2”, președintele rus a menționat și alte programe militare, inclusiv sistemul de rachete Oreșnik, care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, dar și două proiecte aflate în faze avansate: vehiculul subacvatic „Poseidon” și racheta de croazieră „Burevestnik”, ambele cu propulsie nucleară.

Potrivit conducerii Forțelor de Rachete Strategice, primul regiment dotat cu „Satan-2” ar urma să intre efectiv în serviciu până la sfârșitul anului.

Avertismente și tensiuni globale

În evaluări anterioare, Institutul pentru Studiul Războiului a arătat că Rusia își accelerează dezvoltarea capacităților nucleare într-un ritm comparabil cu perioada Războiului Rece, în paralel cu o prezență militară tot mai activă în apropierea granițelor NATO.

Analiștii avertizează că aceste evoluții pot indica o orientare spre o confruntare de durată între Moscova și Alianța Nord-Atlantică.

CITEȘTE ȘI: Testarea rachetelor Satan-2 a eșuat a patra oară. Presa internațională: Dezastru pentru Putin

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
vladimir putin
satan 2
arma nucleara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Detaliile observate de internauți alimentează zvonurile despre divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka
Publicat acum 10 minute
Bogdan Chirieac, din culisele Summitului B9. DCNews și RomâniaTV, transmisiune specială de la Palatul Cotroceni
Publicat acum 13 minute
O instanță recunoaște oficial trei părinți pentru un copil. Decizie fără precedent în Italia
Publicat acum 13 minute
Summitul B9, LIVE de la Palatul Cotroceni, 13 mai 2026
Publicat acum 45 minute
Vijelia care a făcut prăpăd în țară, în doar câteva minute: Acoperișuri rupte, copaci căzuți, străzi acoperite de apă și grădini distruse / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Scenariul care schimbă total jocul politic. Bogdan Chirieac pune pe masă numele aflat tot mai aproape de funcția de premier
Publicat acum 22 ore si 23 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Publicat acum 11 ore si 56 minute
Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan
Publicat acum 13 ore si 22 minute
Ucraina face o schimbare neașteptată. România, printre statele vizate. Lista pe care am fost incluși
Publicat acum 11 ore si 29 minute
Nicuşor Dan a punctat diferenţele între PSD şi AUR, înainte de consultările formale cu partidele parlamentare
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close