WhatsApp introduce o versiune cu plată. Ce primesc utilizatorii care plătesc abonamentul Plus

După o primă etapă de testare realizată pe un număr restrâns de utilizatori beta, serviciul începe acum să fie disponibil treptat pentru publicul larg.

Funcțiile de bază rămân gratuite

Noua opțiune cu plată nu schimbă funcțiile de bază ale aplicației. Mesajele, apelurile vocale, apelurile video și criptarea end-to-end rămân gratuite pentru toți utilizatorii, iar pachetul Plus este prezentat ca o funcție opțională.

Principala noutate a abonamentului este posibilitatea de a personaliza în profunzime aspectul aplicației. Utilizatorii pot renunța la clasicul verde WhatsApp și pot alege dintre 18 culori diferite pentru meniuri și detaliile interfeței.

În plus, sunt disponibile 14 iconițe alternative pentru ecranul principal al telefonului, de la variante minimaliste până la modele artistice sau strălucitoare.

Pe partea de comunicare vizuală, abonamentul include și pachete exclusive de stickere cu animații pe tot ecranul, care pot fi văzute inclusiv de utilizatorii care nu au abonament.

Funcții noi pentru organizarea conversațiilor

Pe lângă schimbările de design, WhatsApp Plus introduce și funcții practice pentru gestionarea conversațiilor.

Numărul chat-urilor care pot fi fixate în partea de sus a listei crește de la trei la 20, ceea ce permite acces mai rapid la contactele importante.

Au fost adăugate și zece tonuri noi de apel și notificare, precum și posibilitatea de a seta simultan teme și sunete pentru întreaga listă de conversații.

În Europa, abonamentul costă 2,49 euro pe lună, iar în unele țări utilizatorii vor avea acces și la perioade de testare gratuită.

Conturile Business nu sunt incluse momentan în acest program, abonamentul fiind disponibil doar pentru utilizatorii obișnuiți.