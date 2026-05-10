€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat miercuri, 13 mai, la Dej
Data publicării: 10 Mai 2026

Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat miercuri, 13 mai, la Dej
Autor: Ioan-Radu Gava

ioan isaiu Ioan Isaiu

Ioan Isaiu a murit sâmbătă, la vârsta de 56 de ani, la București.

Slujba de înmormântare a actorului Ioan Isaiu va avea loc miercuri, 13 mai, de la ora 12:00, la Biserica Ortodoxă "Sfânta Treime" din Dej, a anunţat Teatrul Naţional din Cluj-Napoca pe Facebook.

Potrivit instituţiei, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face marţi, 12 mai, între orele 11:00 şi 14:00, în foaierul Teatrului Naţional din Cluj-Napoca sau miercuri, între orele 10:00-12:00, la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, pe situată str. Unirii nr. 1 D.

"Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!", au transmis reprezentanţii Teatrului Naţional din Cluj-Napoca.

Actorul Ioan Isaiu a murit sâmbătă, la vârsta de 56 de ani.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ioan isaiu
cluj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Răspunsul Iranului la propunerea SUA: Teheranul își dorește „încheierea războiului şi securitatea maritimă“
Publicat acum 34 minute
Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat miercuri, 13 mai, la Dej
Publicat acum 40 minute
Zodia sprijinită de astre în săptămâna 11-17 mai. "Suflă vântul schimbării" - VIDEO
Publicat acum 41 minute
Digitalizare pe model ucrainean: Ministrul Darău a anunțat un parteneriat între România și Ucraina pentru digitalizare, AI și securitate cibernetiă
Publicat acum 48 minute
Summitul B9, la București: Perspective și provocări. E.S. Ovidiu Dranga, interviu la DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 14 minute
DCNEWS | PORTOFELUL ROMÂNILOR: Vrei să-ți crești copilul cu o alimentație sănătoasă în România? Iată cât costă! „Am avut un șoc și am crezut că e o greșeală când am verificat bonul. Voiam să returnez produsul” / foto
Publicat acum 5 ore si 33 minute
De unde „face cumpărăturile” Casa Regală a României. DC NEWS a consultat lista și prețurile furnizorilor regali de la care poate cumpăra orice român
Publicat acum 7 ore si 51 minute
UPDATE: Ministerul Sănătății: Ce s-a descoperit în restaurant! Dâmbovița: Plan Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane au prezentat semne de toxiinfecție
Publicat acum 11 ore si 27 minute
BANCUL ZILE|I: Asigurarea de viață
Publicat acum 8 ore si 43 minute
Horoscop 10 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close