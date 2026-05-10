Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat miercuri, 13 mai, la Dej

Slujba de înmormântare a actorului Ioan Isaiu va avea loc miercuri, 13 mai, de la ora 12:00, la Biserica Ortodoxă "Sfânta Treime" din Dej, a anunţat Teatrul Naţional din Cluj-Napoca pe Facebook.

Potrivit instituţiei, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face marţi, 12 mai, între orele 11:00 şi 14:00, în foaierul Teatrului Naţional din Cluj-Napoca sau miercuri, între orele 10:00-12:00, la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, pe situată str. Unirii nr. 1 D.

"Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!", au transmis reprezentanţii Teatrului Naţional din Cluj-Napoca.

Actorul Ioan Isaiu a murit sâmbătă, la vârsta de 56 de ani.