Filmul despre Michael Jackson a doborât recordul pentru cel mai mare debut al unui film biografic din toate timpurile

Filmul, o reprezentare autorizată a „regelui popului”, coprodus de moștenitorii lui Jackson și avându-l în rol principal pe nepotul lui Jackson, Jaafar Jackson, a încasat 120,4 milioane de dolari la nivel internațional și 97 de milioane de dolari pe piața internă, depășind, în total, încasările de 180,4 milioane de dolari ale filmului Oppenheimer în weekendul de lansare la nivel mondial din 2023 și cele de 124 de milioane de dolari ale filmului Bohemian Rhapsody din 2018.

Filmul a fost lansat deja în cea mai mare parte a lumii, o excepție notabilă fiind Japonia, unde există o imensă bază de fani ai lui Michael Jackson, și unde va fi lansat în iunie, conform The Guardian.

Încasări record

Debutul lui Michael pe piața internă, cu încasări de 97 de milioane de dolari, a depășit, de asemenea, recordurile stabilite de filmele biografice anterioare din America de Nord, inclusiv Oppenheimer (82 de milioane de dolari în 2023), Straight Outta Compton (60,2 milioane de dolari în 2015) și Bohemian Rhapsody (51 de milioane de dolari în 2018).

Criticii au punctat faptul că s-au trecut cu vederea unele dintre aspectele mai puțin plăcute ale vieții lui Jackson, dar publicul s-a arătat mult mai entuziast. Pe Rotten Tomatoes, filmul are un scor de 38% din partea criticilor, comparativ cu 97% din partea publicului. Cu câteva săptămâni în urmă, estimările pentru încasările din primul weekend al filmului Michael în America de Nord se situau în jurul sumei de 50 de milioane de dolari, dar acestea au crescut la 70 de milioane de dolari, o performanță care a depășit cu mult așteptările.

„De la început, toate semnalele indicau că ceva de genul acesta era posibil. Am observat un interes masiv din partea tuturor segmentelor de public imaginabile”, a declarat președintele Lionsgate, Adam Fogelson, pentru Associated Press.

Producția filmului a fost marcată de o serie de dificultăți neobișnuite

Filmul a reprezentat o miză îndrăzneață a Lionsgate pe o figură controversată. Reputația lui Jackson, care a murit în 2009 la vârsta de 50 de ani, a fost repetat pătată de acuzații de abuz sexual asupra copiilor. Jackson și moștenitorii săi au susținut nevinovăția sa, deși starul pop a recunoscut că a împărțit dormitorul cu copiii altor persoane. El a fost achitat în singurul său proces penal din 2005.

Unii membri ai familiei Jackson s-au opus filmului: sora sa, Janet Jackson, nu a fost implicată și nu apare în film, în timp ce fiica lui Jackson, Paris, l-a numit „țara fanteziei”.

După finalizarea filmărilor, producătorii și-au dat seama că au comis o greșeală costisitoare. Al treilea act se concentra pe acuzațiile aduse de Jordan Chandler, pe atunci în vârstă de 13 ani, căruia Jackson îi plătise 23 de milioane de dolari în cadrul unei înțelegeri din 1994. Termenii acelei înțelegeri interziceau moștenitorilor lui Jackson să-l menționeze vreodată pe Chandler într-un film.

O mare parte a filmului a fost tăiată și s-au făcut refilmări în valoare de până la 50 de milioane de dolari, pe cheltuiala moștenitorilor. Regizorul Antoine Fuqua și scenaristul John Logan au refăcut filmul pentru a se încheia în 1988, înainte ca vreo acuzație să fie adusă.

Costul total de producție al filmului s-a ridicat la aproape 200 de milioane de dolari

Cu toate că lucrurile păreau să stea foarte prost pentru Michael, filmul s-a transformat într-un succes uriaș. Costul total de producție al filmului s-a ridicat la aproape 200 de milioane de dolari. Pentru a acoperi cheltuielile, Lionsgate a vândut drepturile de distribuție internațională către Universal. O continuare se află în curs de dezvoltare. Un al treilea film după acesta, a spus Fogelson, „nu este de neconceput".

Regizorul Antoine Fuqua a declarat că ar dori să regizeze continuarea, spunând duminică pentru Deadline: „M-ar ucide dacă altcineva ar face-o.”

Secvențele tăiate ar putea fi refolosite, întrucât filmările au mers „destul de departe”, a adăugat Fuqua: „Am trecut prin acuzațiile lui Jordan pe care nu le-am putut folosi. Am mers mai departe de atât. Poate un an sau doi după aceea (1995), când lucrurile s-au întors împotriva lui Michael.”

Planurile pentru Michael au fost anunțate pentru prima dată în 2012, la trei ani după lansarea Leaving Neverland, documentarul din 2019 despre presupusele abuzuri sexuale asupra copiilor comise de Jackson. Regizorul Leaving Neverland, Dan Reed, a declarat recent pentru The Guardian: „Mă umple de groază măsura în care toată lumea poate închide ochii la faptul că acest tip era un fel de monstru.”

Bohemian Rhapsody, filmul biografic despre Queen, rămâne cel mai profitabil film biografic muzical din toate timpurile, după ce a încasat 910 milioane de dolari la box-office-ul global, în timp ce Oppenheimer deține recordul pentru filmele biografice în general, cu 975 de milioane de dolari.