Sibiul, orașul care crește calm: tranzacții în urcare cu aproape 26% într-un an

Pe harta prețurilor din marile orașe, Sibiul iese în evidență nu prin cifre spectaculoase, ci prin echilibru. Numărul tranzacțiilor imobiliare a crescut cu aproape 26% într-un an, semnalând o dezvoltare constantă și sănătoasă.

Prețul mediu rezidențial cerut în Sibiu a ajuns la 2.014 euro pe metru pătrat, rămânând accesibil în comparație cu alte orașe mari din țară și situându-se ușor sub media națională. În timp ce alte piețe imobiliare din România au cunoscut fluctuații mai mari, Sibiul a reușit să evite salturile bruste, păstrându-și ritmul de creștere măsurat. Această tendință sugerează o dezvoltare sustenabilă, fără riscul unui balon speculativ, oferind un mediu stabil pentru investiții imobiliare.

Cifrele lunii mai 2026 în piața imobiliară din Sibiu

Luna mai 2026 a adus vești bune pentru piața imobiliară din Sibiu, care continuă să se dezvolte într-un ritm sănătos și echilibrat. În această perioadă, s-au înregistrat 956 de tranzacții imobiliare, marcând o creștere semnificativă de aproape 26% (25,79%) față de aceeași lună a anului precedent. Această evoluție indică un interes crescut pentru proprietățile din zonă, reflectând o cerere robustă.

În ceea ce privește prețurile locuințelor, acestea au înregistrat o creștere moderată de aproximativ 9% față de anul anterior. Prețul mediu cerut pentru un metru pătrat rezidențial a urcat de la 1.847 euro la 2.014 euro. Această apreciere a prețurilor nu a fost însă una abruptă, ci mai degrabă una care sugerează o piață stabilă, fără riscuri de supraincalzire sau de formare a unui balon speculativ.

Comparativ cu alte mari orașe din România, Sibiul rămâne o opțiune accesibilă pentru potențialii cumpărători. Prețurile din Sibiu sunt ușor sub media națională de 2.033 euro/mp și considerabil mai mici decât cele din Cluj-Napoca, unde prețul pe metru pătrat a ajuns la 3.326 euro. Astfel, Clujul este cu circa 65% mai scump decât Sibiul, ceea ce face orașul de pe malul Cibinului o alegere atractivă pentru cei interesați de achiziții imobiliare.

Pe lângă creșterea numărului de tranzacții, și numărul ipotecilor a crescut semnificativ, ajungând la 584 în mai 2026, comparativ cu 435 în aprilie. Această tendință sugerează o încredere sporită a cumpărătorilor în stabilitatea pieței imobiliare din Sibiu.

În concluzie, piața imobiliară din Sibiu se află pe o tendință ascendentă, dar moderată, caracterizat printr-o cerere puternică și o creștere controlată a prețurilor. Această evoluție reflectă o maturizare a pieței și oferă perspective pozitive pentru viitor.

Compararea pieței imobiliare din Sibiu cu marile orașe

Piața imobiliară din Sibiu se remarcă prin accesibilitatea prețurilor în comparație cu alte mari orașe din România. În mai 2026, prețul mediu cerut pentru un metru pătrat de locuință rezidențială în Sibiu a fost de 2.014 euro. Acest preț este ușor sub media națională de 2.033 euro/mp, ceea ce face din Sibiu cea mai accesibilă opțiune dintre marile orașe ale țării.

Comparând Sibiul cu alte orașe mari, se observă diferențe semnificative. În București, prețul mediu cerut a fost de 2.295 euro/mp, iar în Brașov, de 2.305 euro/mp. Cluj-Napoca, cu un preț de 3.326 euro/mp, se situează la un nivel semnificativ mai ridicat, fiind cu circa 65% mai scump decât Sibiu. Aceste diferențe subliniază poziția avantajoasă a Sibiului pentru cei care caută locuințe accesibile în marile centre urbane.

Pe lângă prețurile competitive, Sibiu se distinge și prin dinamica tranzacțiilor imobiliare. În mai 2026, numărul tranzacțiilor în Sibiu a crescut cu 25,79% față de aceeași perioadă a anului precedent, atingând un total de 956 tranzacții. Această creștere este cea mai mare dintre marile orașe ale României. În contrast, Bucureștiul a înregistrat o creștere de 21,42% în numărul de tranzacții, în timp ce Brașovul și Clujul au înregistrat scăderi ușoare, cu -4,24% și, respectiv, -4,65%.

Această tendință de creștere a tranzacțiilor în Sibiu, combinată cu prețurile relativ scăzute, indică un interes crescut pentru piața locală, fără semne de balon speculativ. Sibiul pare să ofere un echilibru între accesibilitate și dinamism economic, atrăgând astfel atât investitori, cât și rezidenți care caută locuințe în marile orașe ale României.

Diferențe între centru și cartierele din afara centrului

În piața imobiliară sibiană, diferențele între zona centrală și cartierele din afara acesteia sunt semnificative. Zona centrală a Sibiului este recunoscută pentru farmecul său istoric și pentru poziția sa privilegiată, ceea ce face ca prețurile să fie considerabil mai mari decât în restul orașului. Cererea pentru proprietăți în această zonă rămâne constantă, însă oferta este limitată. Acest lucru se datorează numărului relativ mic de locuințe disponibile și dorinței multor cumpărători de a avea acces rapid la facilitățile și atracțiile culturale ale orașului.

În contrast, cartierele din afara centrului oferă un raport preț-spațiu mai avantajos. Aceste zone sunt preferate de familii și tineri care caută locuințe mai spațioase, la prețuri mai accesibile. În plus, dezvoltarea infrastructurii și extinderea rețelei de transport public facilitează accesul la centrul orașului, făcându-le o opțiune atractivă pentru cei care lucrează sau studiază în zona centrală a Sibiului.

În timp ce prețul mediu cerut în Sibiu este de 2.014 euro pe metru pătrat, valoarea acestuia poate varia considerabil între diferitele zone ale orașului. În zona centrală, prețurile pot depăși cu ușurință media, reflectând cererea ridicată și oferta limitată. În schimb, în cartierele periferice, prețurile tind să fie mai apropiate de media orașului sau chiar sub aceasta, oferind oportunități mai bune pentru cei cu bugete mai restrânse.

Această dinamică a pieței imobiliare sibiene sugerează o creștere măsurată și stabilă, fără semne de balon speculativ. Sibiul atrage atât investitori, cât și locuitori permanenți, interesați de un oraș în plină dezvoltare, dar care păstrează un echilibru între preț și calitatea vieții. Pe măsură ce cererea continuă să crească, diferențele dintre centru și periferie vor juca un rol important în modelarea viitorului pieței imobiliare locale.

Cererea de locuințe în Sibiu: factori de susținere

Cererea de locuințe în Sibiu se menține robustă, susținută de mai mulți factori economici și sociali care conferă stabilitate pieței imobiliare locale. Unul dintre cei mai importanți factori este puterea de cumpărare a locuitorilor din Sibiu, reflectată de salariul mediu net care ajunge la 6.025 lei pe lună. Acest nivel salarial nu doar că depășește media națională de 5.938 lei, dar indică și o capacitate financiară mai mare a sibienilor de a investi în locuințe.

Un alt aspect semnificativ este activitatea intensă de creditare ipotecară. În luna mai 2026, au fost acordate 584 de credite ipotecare, față de 435 în luna aprilie, ceea ce sugerează o finanțare activă și accesibilă pentru cei interesați să achiziționeze o locuință. Acest lucru arată că piața imobiliară din Sibiu beneficiază de un suport financiar solid, asigurându-se astfel că cererea nu este alimentată de speculații, ci de necesități reale.

Economie locală stabilă și șomajul redus sunt alți factori care contribuie la susținerea cererii de locuințe. Sibiul se bucură de o economie diversificată și dinamică, care oferă numeroase oportunități de angajare, atrăgând astfel tineri profesioniști și familii care caută stabilitate și calitate a vieții. În plus, turismul, un sector important al economiei locale, aduce un flux constant de vizitatori și investitori interesați de potențialul orașului.

Toți acești factori converg pentru a crea o cerere sănătoasă și sustenabilă pe piața imobiliară din Sibiu. Spre deosebire de alte orașe, unde creșterea prețurilor poate fi alimentată de speculații, în Sibiu, cererea este fundamentată pe elemente reale și durabile. Astfel, piața imobiliară locală se dezvoltă într-un ritm măsurat, oferind stabilitate atât pentru investitori, cât și pentru cumpărători.

Ce caută cumpărătorii pe piața imobiliară din Sibiu

Pe piața imobiliară din Sibiu, cumpărătorii manifestă un interes deosebit pentru apartamentele care pot acomoda nevoile unei familii în creștere. În mod special, apartamentele cu trei camere continuă să fie printre cele mai căutate proprietăți. Acestea oferă un echilibru ideal între spațiu și preț, fiind o opțiune atractivă pentru cei care își doresc un cămin confortabil fără să facă un efort financiar excesiv, mai ales în comparație cu alte orașe mari din România.

În contextul în care prețul mediu pe metru pătrat în Sibiu este de 2.014 euro, aceste apartamente de trei camere rămân accesibile pentru o gamă largă de cumpărători. Spre deosebire de Cluj-Napoca, unde prețurile sunt cu aproximativ 65% mai ridicate, Sibiu se prezintă ca o alternativă viabilă și mai puțin costisitoare. În plus, prețurile din Sibiu sunt ușor sub media națională, ceea ce contribuie la atractivitatea orașului pentru potențialii cumpărători.

Un alt factor care influențează preferințele cumpărătorilor este creșterea numărului de tranzacții imobiliare în Sibiu. În mai 2026, s-au înregistrat 956 de tranzacții, reprezentând o creștere de aproape 26% față de aceeași perioadă a anului anterior. Această dinamică indică un interes susținut și încredere în piața locală, fără a da semne de balon speculativ.

Pentru cei interesați să exploreze opțiunile disponibile, apartamentele de trei camere din Sibiu oferă o varietate de alternative care îmbină spațiul generos cu un preț competitiv. Această tendință se aliniază cu dorința cumpărătorilor de a investi în locuințe care să le ofere atât confort, cât și stabilitate financiară pe termen lung.

În concluzie, piața imobiliară din Sibiu continuă să atragă atenția datorită ofertei sale diversificate și a prețurilor accesibile, făcând din acest oraș o destinație preferată pentru cei care își doresc un echilibru între calitatea vieții și costurile aferente.

Creșterea pieței imobiliare din Sibiu nu indică un balon speculativ

Piața imobiliară din Sibiu atrage atenția printr-o creștere moderată și sustenabilă a prețurilor, evitând astfel pericolul unui balon speculativ. Spre deosebire de alte orașe din România, unde creșterile de prețuri au fost adesea accelerate și nesustenabile, Sibiul se remarcă printr-o apreciere de doar 9% pe an. Această rată de creștere este mult mai echilibrată comparativ cu alte piețe unde prețurile au urcat cu 20-30% anual, indicând o piață sănătoasă și stabilă.

Un alt factor care contribuie la stabilitatea pieței imobiliare din Sibiu este cererea susținută de venituri reale și credite ipotecare, nu de speculații. În luna mai 2026, numărul tranzacțiilor imobiliare a crescut cu aproape 26% față de aceeași perioadă a anului anterior, ajungând la 956. Această creștere este susținută de un număr semnificativ de credite ipotecare, care au ajuns la 584 în luna mai, în creștere față de luna aprilie. Acest lucru sugerează că achizițiile sunt realizate de cumpărători interesați să locuiască în proprietăți, nu de investitori speculativi.

În plus, raportul preț-salariu rămâne rezonabil în Sibiu, comparativ cu orașele mai scumpe precum Cluj-Napoca sau București. În timp ce prețul mediu pe metru pătrat în Sibiu este de 2.014 euro, salariul mediu net în oraș este de 6.025 lei pe lună, depășind media națională de 5.938 lei. Acest raport indică o accesibilitate mai bună și un echilibru între veniturile locuitorilor și prețurile proprietăților.

Creșterea moderată și susținută a pieței imobiliare din Sibiu este un semn de sănătate economică și de stabilitate. Spre deosebire de un vârf speculativ urmat de o cădere abruptă, o astfel de evoluție calmă și echilibrată este mai sănătoasă și mai sustenabilă pe termen lung. Deși nu putem face promisiuni despre viitor, actuala dinamică sugerează că Sibiul se află pe un traseu de creștere sigur și stabil.

Perspectivele pieței imobiliare din Sibiu

Piața imobiliară din Sibiu continuă să atragă atenția datorită unei creșteri măsurate și constante. În mai 2026, prețul mediu rezidențial cerut a ajuns la 2.014 euro pe metru pătrat, înregistrând o apreciere de 9% comparativ cu anul precedent. Această creștere este susținută și de o majorare semnificativă a numărului de tranzacții, care a crescut cu aproape 26% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 956 de tranzacții în luna mai.

Sibiul se remarcă prin prețuri mai accesibile comparativ cu alte mari orașe din România, precum Cluj-Napoca, unde prețul mediu de 3.326 euro pe metru pătrat este cu aproximativ 65% mai mare decât cel din Sibiu. Acest aspect face din Sibiu o opțiune atractivă pentru cei care doresc să achiziționeze o locuință fără a se confrunta cu presiunea prețurilor extrem de ridicate.

Un alt factor care contribuie la atractivitatea pieței imobiliare din Sibiu este salariul mediu net de 6.025 lei pe lună, care depășește media națională. Veniturile locale mai mari oferă locuitorilor o capacitate de cumpărare mai bună, susținând astfel cererea de locuințe.

Cu toate acestea, piața imobiliară din Sibiu nu este imună la riscurile externe. Creșterea dobânzilor ar putea face creditele ipotecare mai puțin accesibile, iar fluctuațiile cursului valutar sau o posibilă încetinire a economiei naționale ar putea influența negativ evoluția pieței.

În concluzie, Sibiul rămâne un oraș de urmărit, datorită unei creșteri previzibile și stabile, spre deosebire de vârfurile speculative observate în alte mari orașe. Dacă economia locală și veniturile continuă să țină pasul, există spațiu pentru o dezvoltare continuă și echilibrată a pieței imobiliare din Sibiu.

Evoluția prețului pe ultimul an

În ultimul an, piața imobiliară din Sibiu a demonstrat o creștere echilibrată și constantă a prețurilor locuințelor. Începând cu luna mai 2025, când prețul mediu rezidențial era de 1.847 euro pe metru pătrat, s-a observat o urcare graduală, ajungând la 2.014 euro pe metru pătrat în mai 2026. Această evoluție reprezintă o apreciere de 9% pe parcursul a 12 luni.

Spre deosebire de alte piețe imobiliare din România, unde prețurile pot înregistra fluctuații semnificative, cu creșteri rapide urmate de corecții bruște, piața din Sibiu a menținut un ritm constant și previzibil de creștere. Această stabilitate indică o cerere reală și susținută, fără a fi influențată de speculații excesive sau de factori externi.

Creșterea liniară a prețurilor reflectă sănătatea pieței imobiliare sibiene, care se bazează pe factori fundamentali precum cererea efectivă de locuințe și capacitatea economică a populației. De asemenea, salariul mediu net din Sibiu, care depășește media națională, contribuie la menținerea unei cereri constante și la posibilitatea ca locuitorii să investească în proprietăți.

Comparativ cu alte orașe mari din țară, precum Cluj-Napoca sau București, unde prețurile pot experimenta variații semnificative într-un timp scurt, Sibiu oferă un exemplu de evoluție stabilă și sustenabilă. Această tendință de creștere moderată și lipsită de volatilitate este un indiciu al unei piețe în care prețurile sunt aliniate cu realitatea economică și nevoile locuitorilor.

În concluzie, evoluția prețului pe piața imobiliară din Sibiu în ultimul an este un semn pozitiv pentru potențialii cumpărători, investitori și pentru economia locală, reflectând un echilibru sănătos între cerere și ofertă.

Întrebări frecvente

Cât a crescut piața imobiliară din Sibiu?

Piața imobiliară din Sibiu a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an. Numărul de tranzacții a ajuns la 956 în mai 2026, marcând o creștere de aproape 26% față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, prețul mediu pe metru pătrat a crescut cu 9%, de la 1.847 euro/mp la 2.014 euro/mp.

Cât costă un metru pătrat în Sibiu?

În Sibiu, prețul mediu cerut pentru un metru pătrat de locuință este de 2.014 euro. Acest preț face ca Sibiul să fie cel mai accesibil dintre marile orașe din România, situându-se ușor sub media națională de 2.033 euro/mp. Această accesibilitate contribuie la atractivitatea orașului pentru cumpărători.

E Sibiul mai ieftin decât Cluj?

Da, Sibiul este considerabil mai ieftin decât Cluj-Napoca. În timp ce prețul mediu pe metru pătrat în Cluj-Napoca este de 3.326 euro, în Sibiu acesta este de 2.014 euro. Aceasta înseamnă că, raportat la Cluj, Sibiul este cu aproximativ 39% mai ieftin, ceea ce îl face o opțiune atractivă pentru cei care caută locuințe la prețuri mai accesibile.

Există risc de balon imobiliar în Sibiu?

Creșterea pieței imobiliare din Sibiu este considerată moderată și sănătoasă. Aceasta este susținută de creșterea veniturilor și de un număr mai mare de credite ipotecare, nu de speculații. De exemplu, numărul ipotecilor a crescut semnificativ de la 435 în aprilie la 584 în mai 2026. Astfel, nu există semne evidente ale unui balon imobiliar în Sibiu, creșterea fiind una sustenabilă.