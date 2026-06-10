Încrederea ucrainenilor în Volodimir Zelenski: Ce arată ultimul sondaj realizat în Ucraina

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Un sondaj realizat recent în Ucraina a analizat câtă încredere au ucrainenii în președintele țării, Volodimir Zelenski.

La începutul lunii iunie, încrederea publică în președintele Volodimir Zelenski în rândul ucrainenilor s-a stabilizat la 61%, potrivit unui nou sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) între 7 mai și 3 iunie 2026. Totodată, 73% dintre ucraineni spun că au încredere în Valerii Zalujnîi, fost comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și actual ambasador în Regatul Unit.

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Conform sondajului, 34% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în Zelenski, acordându-i un rating de încredere netă de +27%. KIIS a remarcat că, în comparație cu aprilie 2026, atât nivelul de încredere, cât și cel de neîncredere față de președinte ucrainean au rămas practic neschimbate, în limita marjei de eroare, deși scorul său de încredere netă s-a îmbunătățit ușor de la +22% la +27%, scrie Ukrainska Pravda.

Respondenții au fost întrebați dacă „nu au deloc încredere”, „au mai degrabă neîncredere”, „au mai degrabă încredere” sau „au încredere deplină” în 18 personalități publice ucrainene, ordinea numelor fiind aleatorie pentru fiecare participant.

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Oamenii din domeniul apărării în care ucrainenii au cea mai multă încredere

Printre persoanele asociate cu sectorul apărării, toate au înregistrat scoruri pozitive de încredere. Cele mai ridicate niveluri de încredere au fost înregistrate pentru Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Autopilotate (70% încredere, 7% neîncredere, +63% net), Valerii Zaluzhnîi (73% încredere, 21% neîncredere, +52% net) și Kyrylo Budanov, șeful Cabinetului Președintelui Ucrainei și fost șef al Informațiilor Apărării (70% încredere, 22% neîncredere, +48% net).

Aceștia au fost urmați de Andrii Biletskyi, comandantul Corpului 3 Armată, în care 49% dintre respondenți au încredere și 12% „nu au deloc încredere”, acordându-i un rating net de încredere de +38%.

Comandantul-șef Oleksandr Syrskyi se bucură de încrederea a 52% dintre respondenți și de neîncrederea a 36%, rezultând un scor net de încredere de +16%.

„Există o corelație, deși slabă, conform căreia cu cât am întrebat mai târziu despre V. Zelenski, cu atât încrederea în el era mai mare. Poate că, pe fondul altor figuri (atunci când respondenții se gândesc la alte figuri), V. Zelenski este perceput puțin mai bine”, au remarcat sociologii.

33% au declarat că au „încredere deplină” în Zelenski

KIIS a remarcat, de asemenea, că cifra generală de încredere maschează diferențele în intensitatea opiniilor respondenților. Dintre cei 61% care au încredere în Zelenski, 33% au spus că au încredere „deplină” în el, în timp ce alți 28% au spus că „au mai degrabă încredere” în el. Dintre cei care nu au încredere în președinte, 20% au declarat că „nu au deloc încredere” în el, iar 13% au spus că „nu au prea multă încredere” în el.

Printre politicienii și personalitățile publice incluse în sondaj, primarul orașului Harkov, Ihor Terekhov, a înregistrat cel mai mare scor de încredere netă, 52% dintre respondenți exprimându-și încredere și 19% neîncrederea, rezultând un rating net de +32%. El a fost urmat de ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, care se bucură de încredere de 50% și de neîncredere de 21% (+29% net), și de Vitalii Kim, șeful Administrației Militare din Regiunea Mykolaiv, care se bucură de încredere de 47% și de neîncredere de 27% (+20% net).

Potrivit sociologilor ucraineni, marja de eroare statistică a acestui sondaj nu depășește 4,1% pentru indicatorii apropiați de 50%, 3,5% pentru cei din jur de 25%, 2,5% pentru cei din jur de 10% și 1,8% pentru cei din jur de 5%, cu un nivel de încredere de 95% și un efect de proiectare de 1,3.