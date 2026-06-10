Zelenski instituie „Ziua Forțelor Sistemelor Fără Pilot” pentru a onora trupele din Ucraina care operează drone

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski/ O dronă aeriană cu încărcătură explozivă. Sursa foto: Agerpres/ Colaj DCNews/Iulia Horovei

Ucraina va celebra, începând din acest an, „Ziua Forțelor Sistemelor Fără Pilot”, o nouă sărbătoare instituită de președintele Volodimir Zelenski pentru a onora trupele care operează drone.

Președintele Volodimir Zelenski a semnat miercuri, 10 iunie, un decret prin care stabilește o nouă sărbătoare în Ucraina - „Ziua Forțelor Sistemelor Fără Pilot”, declarând data de 11 iunie drept o zi de respect și recunoștință față de trupele care operează drone, scrie KyivPost.

Într-o postare pe canalul său oficial de Telegram, Zelenski a afirmat că Ucraina este prima țară din lume care a creat o ramură militară dedicată sistemelor fără pilot, atribuind operatorilor de drone realizări care înainte erau considerate imposibil de obținut cu armele convenționale.

„Ucrainenii au demonstrat că, datorită tehnologiei, creativității și curajului lor, putem schimba modul în care se desfășoară războiul”, a declarat Volodimir Zelenski.

Rezultate importante ale Forțelor Sistemelor Fără Pilot din Ucraina

În doar un an de la formarea grupării Forțelor Sistemelor Fără Pilot (USF), atacurile asupra țintelor rusești ar fi provocat pagube estimate la aproape 40 de miliarde de dolari, contribuind în același timp la reducerea pierderilor în rândul militarilor ucraineni.

„Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate reprezintă cu adevărat un model pentru multe alte armate”, a spus Zelenski, adăugând că loviturile recente cu drone cu rază medie de acțiune au vizat logistica militară rusă pe întreaga adâncime a teritoriilor ocupate de Rusia, atingând obiective care anterior erau în afara razei de acțiune a dronelor.

„Și regiunile de frontieră ale Rusiei simt efectele acțiunilor noastre. Inamicul resimte acest lucru, iar noi vom continua să ne intensificăm impactul”, a mai afirmat el.

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Ucraina și dezvoltarea dronelor în timpul invaziei rusești

Noua zi comemorativă apare într-un moment în care Ucraina se bazează tot mai mult pe sisteme aeriene și maritime fără pilot pentru a compensa avantajele Rusiei pe câmpul de luptă, transferând unele dintre cele mai periculoase misiuni de la soldați către vehicule operate de la distanță și asistate de Inteligență Artificială.

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Zelenski a ordonat extinderea utilizării acestor sisteme în 2026, cu obiectivul declarat de a reduce expunerea directă a soldaților la focul inamic.

Ministerul ucrainean al Apărării a precizat, totodată, că sistemele robotice terestre sunt deja folosite în mod regulat pe linia frontului pentru transport logistic, sprijin în luptă și evacuarea răniților.

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