Ucraina atacă obiective strategice din Rusia, inclusiv un terminal petrolier din Sankt Petersburg

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, că Ucraina a întreprins atacuri asupra mai multor obiective strategice din Rusia, inclusiv asupra unui terminal petrolier din Sankt Petersburg.

Zelenski: Au fost lovite obiective importante din Rusia noaptea trecută

„Operațiunile noastre cu rază lungă de acțiune, desfășurate de luptătorii Serviciului de Securitate al Ucrainei, ai Forțelor Sistemelor fără Pilot, ai Forțelor pentru Operații Speciale, ai Direcției Principale de Informații a Apărării Ucrainei și ai Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei, au dat rezultate bune. Au fost lovite obiective importante de pe teritoriul Rusiei în noaptea trecută.

Printre acestea s-a numărat Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg. Distanța de la frontiera de stat a Ucrainei până la acest obiectiv al industriei petroliere ruse, care susține războiul, este de aproximativ 1.100 de kilometri. Au fost lovite și ținte strict militare de la baza din Kronstadt.

O altă țintă a fost o întreprindere din regiunea Tambov implicată în producția de armament rusesc. Distanța de la linia frontului este de aproape 600 de kilometri.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Le mulțumesc luptătorilor pentru precizia lor. Planul Ucrainei privind operațiunile cu rază lungă de acțiune este implementat exact așa cum trebuie pentru a apropia pacea. Slavă Ucrainei!”, a transmis liderul de la Kiev, într-o postare pe X.

Ucraina, răspuns după atacul masiv al Rusiei

Ofensiva ucraineană vine la o zi de la atacul devastator al Rusiei asupra mai multor zone civile din Ucraina, soldat cu cel puțin 18 morți și peste 100 de răniți.

Moscova a lansat 73 de rachete și 656 de drone asupra Ucrainei, inclusiv opt rachete hipersonice Tsirkon. Principalele ținte au fost Kievul, orașele centrale Dnipro și Zaporijjea, precum și orașele estice Poltava și Harkov.

Președintele Volodimir Zelenski a solicitat, marți, un nou sprijin aliaților, în special Statelor Unite ale Americii, spunând că Ucraina are mare nevoie de sisteme de rachete Patriot.