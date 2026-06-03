€ 5.2556
|
$ 4.5142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2556
|
$ 4.5142
 
DCNews Stiri Ucraina atacă obiective strategice din Rusia, inclusiv un terminal petrolier din Sankt Petersburg

Ucraina atacă obiective strategice din Rusia, inclusiv un terminal petrolier din Sankt Petersburg

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 03 Iun 2026
volodimir zelenski ucraina atac rusia Atac ucrainean asupra Rusiei. Captură video. Sursa foto: Volodimir Zelenski, X
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Ucraina a atacat mai multe obiective strategice din Rusia în noaptea de marți spre miercuri, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, ofensivă declanșată la o zi după atacurile masive ale Moscovei, soldate cu cel puțin 18 morți și peste 100 de răniți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, că Ucraina a întreprins atacuri asupra mai multor obiective strategice din Rusia, inclusiv asupra unui terminal petrolier din Sankt Petersburg. 

Zelenski: Au fost lovite obiective importante din Rusia noaptea trecută

„Operațiunile noastre cu rază lungă de acțiune, desfășurate de luptătorii Serviciului de Securitate al Ucrainei, ai Forțelor Sistemelor fără Pilot, ai Forțelor pentru Operații Speciale, ai Direcției Principale de Informații a Apărării Ucrainei și ai Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei, au dat rezultate bune. Au fost lovite obiective importante de pe teritoriul Rusiei în noaptea trecută.

Printre acestea s-a numărat Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg. Distanța de la frontiera de stat a Ucrainei până la acest obiectiv al industriei petroliere ruse, care susține războiul, este de aproximativ 1.100 de kilometri. Au fost lovite și ținte strict militare de la baza din Kronstadt. 

O altă țintă a fost o întreprindere din regiunea Tambov implicată în producția de armament rusesc. Distanța de la linia frontului este de aproape 600 de kilometri.

Le mulțumesc luptătorilor pentru precizia lor. Planul Ucrainei privind operațiunile cu rază lungă de acțiune este implementat exact așa cum trebuie pentru a apropia pacea. Slavă Ucrainei!”, a transmis liderul de la Kiev, într-o postare pe X.

Ucraina, răspuns după atacul masiv al Rusiei

Ofensiva ucraineană vine la o zi de la atacul devastator al Rusiei asupra mai multor zone civile din Ucraina, soldat cu cel puțin 18 morți și peste 100 de răniți.

Moscova a lansat 73 de rachete și 656 de drone asupra Ucrainei, inclusiv opt rachete hipersonice Tsirkon. Principalele ținte au fost Kievul, orașele centrale Dnipro și Zaporijjea, precum și orașele estice Poltava și Harkov. 

Președintele Volodimir Zelenski a solicitat, marți, un nou sprijin aliaților, în special Statelor Unite ale Americii, spunând că Ucraina are mare nevoie de sisteme de rachete Patriot

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi rusia ucraina
sankt petersburg
volodimir zelenski
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
România primește sprijin de la 43 de state în OSCE după incidentul cu dronă de la Galați
Publicat acum 6 minute
Un cunoscut autor de literatură pentru copii taxează nedreptățile care se fac acestui domeniu
Publicat acum 7 minute
Ucraina atacă obiective strategice din Rusia, inclusiv un terminal petrolier din Sankt Petersburg
Publicat acum 18 minute
Cutremur în România noaptea trecută. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
Publicat acum 23 minute
România devine o țară de chiriași. Cât au ajuns să coste apartamentele în marile orașe. Adrian Negrescu arată "o practică larg răspândită în piață"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 37 minute
Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani
Publicat acum 5 ore si 56 minute
BANCUL ZILEI: Încornoratul...
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Horoscop 3 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Planul B al Moldovei dacă în doi ani nu aderă la UE
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Costică Voicu, fostul șef al Poliției Române, a murit
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close