Andy Burnham, noul premier al Regatului Unit. Regele Charles al III-lea l-a desemnat să formeze guvernul

Noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham (s), și regele Charles al III-lea (d). Sursa foto: X, @RoyalFamily

Regatul Unit are un nou prim-ministru. Liderul laburist Andy Burnham a fost desemnat, luni, de regele Charles al III-lea să formeze noul guvern.

Laburistul Andy Burnham este noul prim-ministru al Regatului Unit, informează luni Reuters, dpa şi AFP.

El a fost invitat la Palatul Buckingham de regele Charles, care l-a însărcinat cu formarea noului guvern de la Londra - al patrulea de la urcarea pe tron a suveranului în septembrie 2022.

La audienţa de luni, politicianul s-a prezentat împreună cu soţia sa de origine olandeză Marie-France van Heel.

Cine este Andy Burnham, noul premier al Marii Britanii

Burnham, în vârstă de 56 de ani, fost primar al metropolei engleze Manchester, a fost ales lider al Partidului Laburist vinerea trecută, în locul lui Keir Starmer, pe care îl va înlocui şi în funcţia de şef al executivului britanic.

În prima sa declaraţie din Downing Street, Burnham a promis noi măsuri pentru reducerea costului vieţii în Regatul Unit, care vor fi adoptate chiar în această săptămână. Va urma anul acesta şi un plan pe zece ani.

„Marea Britanie trebuie să arate lumii că ne putem redobândi stabilitatea”, a spus noul prim-ministru, al şaptelea care preia conducerea ţării în ultimul deceniu.

Obiectivele noului guvern britanic

El s-a angajat să ajute tineretul să îşi găsească locuri de muncă, având în vedere în acest scop modificarea sistemului britanic de educaţie şi ajutoare, inclusiv pentru sănătatea psihică, precum şi construcţia de locuinţe sociale.

Burnham a declarat că are în vedere relansarea industriei britanice prin achiziţii publice.

El a mai spus că este posibil ca noul guvern să le ceară cetăţenilor să contribuie „ceva mai mult” la buget prin taxe şi impozite.

Pe plan internaţional, Burnham a afirmat că primii lideri cu care intenţionează să discute sunt preşedinţii Statelor Unite şi Ucrainei - Donald Trump, respectiv Volodimir Zelenski, căruia îi va spune că nu se va schimba nimic în privinţa sprijinului Regatului Unit în războiul împotriva Rusiei. Cancelarul german Friedrich Merz l-a invitat deja să facă în curând o vizită în Germania, potrivit Agerpres.