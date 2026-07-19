Chirurgia minim invazivă hepatobiliară. Dr. Ionuț Duduș (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. Ionuț Duduș (SANADOR)

Dr. Ionuț Duduș, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic Sanador, este invitatul DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Ionuț Duduș, ne vorbește despre:

Evoluția chirurgiei minim invazive

"Durerea pacientului s-a redus considerabil, însă, într-un fel, viața chirurgului s-a complicat"

Chirurgia robotică, viitorul în tumorile pancreatice și biliare

"Dacă ne referim la chirurgia hepatică majoră, la hepatectomii sau la rezecțiile segmentelor posterioare ale lobului drept acestea sunt mai dificil de abordat laparoscopic. Însă, în practică, limita nu este reprezentată atât de indicația intervenției laparoscopice, cât de experiența echipei chirurgicale și de planificarea preoperatorie.

Printre intervențiile cu indicație clară pentru abord laparoscopic se numără, în primul rând, rezecțiile pentru tumorile benigne, adică acele formațiuni care nu sunt cancere și nici metastaze provenite din alte tipuri de cancer"

Piatra la colecist (litiaza biliară)

"În general, dacă ne referim la litiaza veziculară, dacă ne referim la litiaza de colecist, aceasta se operează doar în cazurile în care produce simptome. Simpla existență a unei pietre în vezica biliară, sau colecist, cum spunem noi în medicină, nu reprezintă, în sine, o indicație pentru intervenție chirurgicală"

Diagnosticul precoce în cancerele hepatobiliare

"Ecografia este prima investigație. Dacă aceasta ridică suspiciunea unei leziuni la nivelul căilor biliare sau al ficatului, următoarea investigație esențială este examenul RMN. În cazul patologiei hepatobiliare, RMN-ul oferă informații mai valoroase decât computerul tomograf"

Capacitatea de regenerare a ficatului

"Ficatul are propriul mecanism de regenerare. Nu trebuie să facem nimic special, ci doar să nu îl împiedicăm"

Pancreasul, greu de operat

"În primul rând, pentru că este extrem de prost poziționat din punct de vedere anatomic. Se află la intersecția unor vase de sânge și în vecinătatea unor organe foarte importante, în zona centrală a abdomenului"

Abordarea multidisciplinară

"Cu cât avem o echipă multidisciplinară mai bine organizată și un diagnostic mai precis, cu atât șansele de supraviețuire ale pacientului sunt mai bune"

Cât stă un pacient internat

"Practic, unii pacienți pot pleca acasă chiar în aceeași zi în care sunt operați. În multe centre din Europa există conceptul de one-day surgery: pacientul vine dimineața, este operat și seara pleacă acasă după o colecistectomie laparoscopică. La noi, în general, spitalizarea este de aproximativ 24–48 de ore. Pacientul se internează, este operat și pleacă acasă a doua zi"

Timpul, factorul critic în oncologie

"Tratamentul oncologic poate fi început mai devreme, iar acest lucru este esențial în oncologie"

Emisiunea va fi difuzată luni, 20 iulie, de la ora 11:00 pe:

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