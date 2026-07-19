Hainele și încălțămintea nevândute nu vor mai putea fi distruse. Noile reguli UE intră în vigoare

Haine la vânzare. UE impune noi reguli. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Companiile mari din Uniunea Europeană nu mai au voie, începând de astăzi, 19 iulie, să distrugă haine, accesorii vestimentare și încălțăminte nevândute.

Începând de diminică, 19 iulie, companiile mari din întreaga Uniune Europeană au interdicția de a distruge haine, accesorii vestimentare și încălțăminte nevândute. Companiile mijlocii vor fi supuse acelorași reguli începând cu anul 2030.

Măsura, introdusă prin Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR), urmărește să prevină risipa produselor valoroase și a resurselor utilizate pentru fabricarea acestora, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

„Atunci când produse noi și utilizabile sunt aruncate, se pierd materiile prime, apa, energia și munca investite în producerea lor, iar eliminarea acestora generează emisii de gaze cu efect de seră care pot fi evitate. Prin încurajarea reutilizării, reparării și a unor practici comerciale mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, noile reguli sprijină tranziția către o economie europeană mai circulară și mai competitivă”, precizează CE.

Ce înseamnă noile reguli pentru companii

Conform noilor reguli, firmele trebuie să acorde prioritate menținerii produselor în circulație prin:

vânzarea acestora (inclusiv prin reduceri sau pe piețe alternative);

donarea către organizații caritabile sau întreprinderi sociale;

pregătirea pentru reutilizare, prin reparare, recondiționare sau remanufacturare.

Distrugerea va fi permisă doar în anumite situații bine definite și trebuie realizată cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor, acordând prioritate reciclării.

Când nu se aplică interdicția

Companiile pot distruge hainele și încălțămintea nevândute doar în cazuri limitate, de exemplu atunci când produsele:

sunt nesigure sau deteriorate;

sunt contrafăcute sau încalcă drepturi de proprietate intelectuală;

au fost refuzate de organizațiile caritabile sau de programele de donații.

Pentru a preveni abuzurile, firmele care invocă aceste excepții trebuie să prezinte dovezi, precum documente sau rezultate ale testelor, și să publice anual rapoarte privind produsele pe care le-au eliminat.

Cum vor fi aplicate regulile

Autoritățile naționale vor verifica respectarea regulilor și vor putea aplica amenzi în cazul încălcării acestora. Companiile trebuie să păstreze evidențele timp de cinci ani, pentru a permite efectuarea controlului.

Pentru reducerea sarcinilor administrative, firmele vor utiliza codurile vamale și logistice existente la raportare.

Întreprinderile mici și microîntreprinderile sunt scutite de aceste obligații.

De ce a fost introdusă interdicția?

Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR), intrat în vigoare în 2024, stabilește norme la nivelul UE pentru ca produsele să fie:

mai durabile;

mai ușor de reparat;

mai ușor de reciclat;

mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Interdicția distrugerii textilelor nevândute este una dintre primele măsuri concrete adoptate în cadrul ESPR. Sectorul textilelor este primul vizat deoarece modelele actuale de afaceri au un impact negativ asupra mediului și conduc frecvent la distrugerea produselor nevândute.

Potrivit Agenției Europene de Mediu, între 4% și 9% din toate produsele textile introduse pe piața europeană sunt distruse înainte de a fi utilizate, ceea ce înseamnă între 264.000 și 594.000 de tone de textile distruse anual.

Comisia Europeană a elaborat aceste reguli în urma unor consultări ample cu întreprinderi, organizații neguvernamentale și experți, „pentru a se asigura că măsurile sunt aplicabile în practică fără a crea birocrație inutilă”.

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