Botswana acuză Rusia că îi recrutează cetăţenii prin înşelăciune pentru a lupta în Ucraina

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Guvernul din Botswana a avertizat sâmbătă că un număr "alarmant" de cetăţeni ai ţării sunt atraşi prin metode înşelătoare în Rusia şi, ulterior, obligaţi să lupte în războiul contra Ucrainei.

Guvernul Botswanei trage un semnal de alarmă cu privire la numărul foarte mare de cetăţeni ai ţării, care sunt sunt atraşi prin metode înşelătoare în Rusia şi apoi obligaţi să lupte în războiul împotriva Ucrainei, transmite France Presse.

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe din Botswana a afirmat că numărul persoanelor recrutate prin astfel de practici "creşte într-un ritm alarmant". Conform autorităţilor, odată ajunşi în Rusia, aceştia sunt forţaţi să participe la operaţiuni de luptă.

Guvernul din Botswana: „Primim apeluri sfâșietoare de la cetățeni aflați pe linia frontului”

"Ministerul continuă să primească apeluri sfâşietoare de la cetăţeni din Botswana aflaţi deja pe linia frontului, care descriu condiţiile periculoase cu care se confruntă", se arată în comunicat.

Autorităţile nu au precizat câţi cetăţeni din Botswana se află în prezent în Rusia sau în Ucraina. În decembrie, guvernul anunţase că cel puţin doi tineri din Botswana ar fi fost recrutaţi în acest mod.

În ultimele luni, mai multe țări africane au semnalat că unii dintre cetăţenii lor au fost păcăliţi să se înroleze în armata rusă şi că mulţi dintre ei şi-au pierdut viaţa pe front.

Listă cu peste 1.400 de africani recrutaţi de Rusia

La jumătatea lunii februarie 2026, organizaţia "All Eyes on Wagner" a publicat o listă cu peste 1.400 de africani recrutaţi de Rusia între ianuarie 2023 şi septembrie 2025 pentru a lupta în Ucraina, susţinând că peste 300 dintre aceştia au murit. Potrivit organizaţiei, cele mai numeroase contingente proveneau din Egipt, Camerun şi Ghana, iar mai multe state din sudul Africii au raportat, la rândul lor, recrutarea unor cetăţeni de către Rusia, notează Agerpres.

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