„Doamna cu porumbeii” din „Singur Acasă” a murit. A fost prima actriță irlandeză care a câștigat un Oscar / FOTO: captură video YouTube

Actrița irlandeză Brenda Fricker, câștigătoare a premiului Oscar pentru rolul din filmul „Piciorul meu stâng” din 1989 și cunoscută pentru aparițiile din Singur Acasă 2 și serialul Casualty, a murit la vârsta de 81 de ani.

Brenda Fricker a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 1990, după interpretarea mamei personajului jucat de Daniel Day Lewis în filmul „Piciorul meu stâng”, notează BBC.

Actrița a interpretat rolul asistentei Megan Roach în serialul BBC Casualty începând din 1986, ultima sa apariție a avut loc în 2010. De asemenea, a devenit cunoscută publicului din întreaga lume pentru rolul femeii fără adăpost care hrănea porumbeii în Central Park, din filmul Singur Acasă 2, lansat în 1992.

Într-un comunicat, agentul său, Phil Belfield, a declarat: „Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca ea, iar lumea este mai săracă fără prezența ei”. El a adăugat: „A fost o onoare să o cunosc, să o iubesc și să lucrez alături de ea. Va avea întotdeauna un loc în inima mea și în inimile atât de multor iubitori de film și televiziune din întreaga lume”.

A devenit prima actriță irlandeză care a câștigat un Oscar

Născută la Dublin, Brenda Fricker și-a început cariera în teatru și televiziune. A jucat în primul serial de tip soap opera din Irlanda, Tolka Row, în anii 1960, în serialul britanic Coronation Street, în 1977, și în producția Licking Hitler, scrisă de David Hare, în 1978.

În 1986 a făcut parte din distribuția primului episod al serialului medical Casualty. A rămas în distribuția permanentă până în 1990 și a revenit ulterior în mai multe episoade.

În 1990 a intrat în istorie,a devenit prima actriță irlandeză recompensată cu un premiu Oscar. La acea ediție le-a învins pe actrițe de la Hollywood precum Julia Roberts și Anjelica Huston.

Rolul din Singur Acasă 2 a făcut-o cunoscută unei noi generații

Doi ani mai târziu, Brenda Fricker a interpretat rolul femeii fără adăpost care se împrietenește cu personajul Kevin, jucat de Macaulay Culkin, în Singur Acasă 2.

Din filmografia sa mai fac parte So I Married An Axe Murderer din 1993, Angels in the Outfield din 1994, A Time to Kill din 1996 și Veronica Guerin din 2003.

Cu toate acestea, actrița a afirmat ulterior că premiul Oscar i-a afectat cariera.

„Ceea ce s-a întâmplat a fost ceea ce mulți numesc vechiul blestem al premiilor Oscar”, declara ea pentru The Times în 2024.

Potrivit actriței, după câștigarea premiului a fost distribuită în același tip de roluri și a fost ignorată pentru numeroase alte proiecte, inclusiv în teatru.