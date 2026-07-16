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Ucraina: Ministrul apărării, Mihailo Fedorov, și-a anunță demisia

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 16 Iul 2026
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Fedorov
Mihailo Fedorov

Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a declarat miercuri că își părăsește funcția, după demisia prim-ministrului,în cadrul unei remanieri guvernamentale dorite de președintele Volodimir Zelenski,potrivit AFP

'A fost o mare onoare să servesc poporul ucrainean în calitate de ministru al apărării', a scris Mihailo Fedorov pe Telegram într-un mesaj lung, enumerând succesele ministerului său la conducerea căruia venise în ianuarie.

El citează în special dezvoltarea producției și utilizării dronelor, precum și lansarea unei vaste reforme a armatei și mai ales a contractelor acesteia, 'nepopulară, dar extrem de necesară'.

Acest anunț vine după ce Parlamentul ucrainean a aprobat marți demisia prim-ministrului Iulia Sviridenko, dorită de președintele ucrainean care a anunțat duminică o remaniere guvernamentală pentru a însoți o schimbare de 'strategie politică'.

Numit la vârsta de 35 de ani, Fedorov a fost cel mai tânăr ministru al apărării pe care l-a avut vreodată Ucraina. El a preluat conducerea ministerului cu sarcina de a insufla o nouă energie în mașinăria de război a Kievului, după patru ani de invazie rusă.

El a fost unul dintre primii susținători ai utilizării tot mai mari a dronelor, devenite indispensabile pe front.

'Am achiziționat mai multe drone în patru luni decât în tot anul precedent', a afirmat el în comunicatul său.

Tot el a fost cel care l-a contactat pe miliardarul Elon Musk pentru a obține o conexiune prin satelit Starlink pentru trupele ucrainene, un element esențial astăzi în organizarea lor militară, și pentru a tăia accesul trupelor ruse la această tehnologie.

Serghei Sternenko, consilier în cadrul ministerului, a anunțat imediat după aceea că își părăsește de asemenea funcția, într-un mesaj pe Telegram. El l-a lăudat pe ministrul demisionar și munca depusă, deplângând totodată 'obstacolele birocratice și piedicile deliberate'.

Potrivit presei ucrainene, Fedorov ar putea fi înlocuit de actualul ministru de interne, Igor Klimenko. (Agerpres)

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