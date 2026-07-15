Zelensky a șocat pe toată lumea: L-a demis pe Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Zelenski îl demite pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov.

Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, era considerat unul dintre cei mai importanți reformiști ai Ucrainei și un lider capabil să transforme Ministerul Apărării. El era creditat cu inițierea modernizării Forțelor Armate Ucrainene, prin introducerea digitalizării și a unor standarde ridicate de transparență la toate nivelurile, măsuri care au contribuit semnificativ la reducerea corupției din armată.

Mihailo Fedorov şi-a confirmat demiterea printr-o postare pe reţelele sociale, publicată în cursul serii, în care a afirmat că a fost „o mare onoare să slujească poporul ucrainean în calitate de ministru al Apărării".

Mihailo Fedorov a trecut în revistă principalele realizări din mandatul său, printre care blocarea sistemelor Starlink utilizate de forţele ruse, campania împotriva logisticii militare ruse din Crimeea ocupată şi o iniţiativă de reformă militară pe care a descris-o drept „nepopulară, dar extrem de importantă", conform Kyiv Independent.



Fostul ministru a enumerat şi trei obiective pe care nu a reuşit să le îndeplinească: transformarea completă a Ministerului Apărării "în conformitate cu standardele NATO şi cu bunul-simţ", reformarea sistemului de achiziţii şi construirea "unei culturi a responsabilităţii".



„Vă mulţumesc fiecăruia dintre dumneavoastră care apăraţi Ucraina şi lucraţi pentru victorie", a scris Fedorov, care a mai zis: "Mulţumesc întregii mele echipe pentru activitatea eficientă, 24 de ore din 24, şapte zile din şapte... Voi continua să lucrez pentru misiunea cu care am venit la Ministerul Apărării: înfrângerea inamicului".