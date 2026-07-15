Apărarea fiecărui centimetru în România, o prioritate a Franței. Ambasadorul Nicolas Warnery: Nu există astăzi o apărare mai bună decât NATO

Ambasadorul francez Nicolas Warnery și premierul Ilie Bolojan, cu ocazia recepției dedicată zilei de 14 Iulie, organizată de Ambasada Franței la București. Photo source: Ambasada Franței în România

În cadrul discursului său de la reședința Ambasadei Franței, cu ocazia Zilei Naționale a partenerilor noștri, ambasadorul Franței în România, E.S. Nicolas Warnery, a subliniat importanța parteneriatului strategic franco-român, pe fondul unei perioade globale „dificile și periculoase”.

Înaltul diplomat a făcut apel la depășirea barierelor birocratice pentru finalizarea proiectelor militare comune și a reafirmat angajamentul de neclintit al Parisului pentru securitatea Flancului Estic al NATO.

La recepția oficială au participat Prim-ministrul României, membri ai Guvernului și Parlamentului, alături de reprezentanți ai corpului diplomatic.

DefenseRomania a avut oportunitatea să fie prezent la recepție, prilej cu care urăm din nou public „la mulți ani Franței”, statul partener care a influențat în cel mai mult istoria României în sens pozitiv, și continuă să o facă neclintit și azi.

Securitatea și misiunea NATO: „Nu există astăzi o apărare mai bună”

Ambasadorul a început prin a descrie tabloul geopolitic actual ca fiind marcat de acțiuni ale unor state care „pun sub semnul întrebării dreptul internațional” și „recurg la forță și la amenințare, uneori chiar împotriva celor mai apropiați aliați ai lor”.

În acest context de „dezordine și haos”, Nicolas Warnery a subliniat că prima prioritate a Franței este consolidarea NATO, amintind de Summit-ul Alianței desfășurat recent la Ankara.

„Securitatea noastră rămâne cel mai important bun comun. Nu există astăzi o apărare mai bună decât NATO. Alianța și-a dovedit forța și eficiența pe parcursul întregului Război Rece”, arată Nicolas Warnery.

Diplomatul a mulțumit României pentru calitatea de națiune-gazdă și a evidențiat succesul militar al Forței AIGLE (misiunea condusă de Franța pe teritoriul românesc), salutând militarii din rotația Aigle XIV și pe generalul Mathias, comandantul forțelor franceze din țară.

„Prima prioritate a Franței este să apere și să consolideze Alianța Nord-Atlantică şi să continue, în cadrul NATO, misiunea pentru care ne-am angajat voluntar, aici, în România”, arată acesta.

Solidaritate cu Ucraina și Republica Moldova

Cea de-a doua prioritate majoră menționată în discurs este sprijinul necondiționat pentru Kiev și Chișinău. Ambasadorul a arătat că războiul din Ucraina continuă să aibă „un impact până în România” și a reafirmat poziția Parisului privind sprijinirea statului nostru vecin.

„În fața agresiunii ruse, trebuie să rămânem, mai mult ca niciodată, uniți și mobilizați alături de Ucraina. Franța este pregătită, în cadrul Coaliției Voluntarilor, să ofere garanțiile de securitate necesare pentru construirea unei păci globale, juste și durabile.”

Nicolas Warnery a reamintit că, chiar în ajunul Zilei Naționale, Parisul a găzduit un summit al acestei Coaliții, iar în dimineața zilei de 14 iulie, garda de onoare a României a defilat pe Champs-Élysées în prezența președintelui Nicușor Dan, aflat în tribuna oficială. Totodată, el a punctat necesitatea de a rămâne solidari cu Republica Moldova în fața tentativelor externe de destabilizare.

O Europă puternică și lupta cu provocările globale

Cea de-a treia și a patra prioritate se s-a concentrat pe consolidarea Uniunii Europene și combaterea crizelor climatice. Ambasadorul a îndemnat la mândrie față de proiectul european, în ciuda atacurilor zilnice care încearcă să îl perimeze. Nicolas Warnery a amintit și de pericolul dezinformării cu care ne confruntăm cu toții.

„Să ne consolidăm competitivitatea și autonomia energetică, să investim în tehnologiile de mâine, să relansăm industria noastră, să apărăm agricultura (...) și să luptăm împotriva dezinformării, să ne păstrăm identitatea (...) Dacă Europa ni se pare uneori complexă, să o simplificăm, să o aducem mai aproape de cetățeni!”

Pe plan global, Nicolas Warnery, a cărui țară prezidează în acest an formatul G7, a subliniat că „egoismul și legea celui mai puternic nu sunt o soluție” în fața schimbărilor climatice sau a pandemiilor. De asemenea, el a reiterat susținerea fermă a Franței pentru aderarea rapidă a României la OCDE.

Apel la depășirea birocrației în parteneriatele militare industriale

Șeful misiunii diplomatice franceze în România a lăudat cooperarea bilaterală excelentă din Justiție, Economie și Protecție Civilă, mulțumind pompierilor români care luptă în acest moment cu incendiile de vegetație din Franța, și și-a manifestat speranța că vor fi depășite blocajele din zona de apărare și industrială.

Franța dezvoltă în România parteneriate industriale în cadrul programului european SAFE, dar ambasadorul francez a a subliniat că este nevoie de mai multă agilitate politică și administrativă.

„Dacă dorim să păstrăm acest parteneriat în domeniul apărării pe termen lung (...) trebuie să existe o încredere reciprocă, să depășim numeroasele obstacole birocratice care încă ne stau în cale și să punem în aplicare cadrul juridic pentru a concretiza proiectele, nu pentru a le bloca. Prioritatea absolută, astăzi, este finalizarea ultimelor proiecte SAFE. Franța este pregătită, dar e nevoie de doi semnatari”, a conchis acesta.

Pe partea culturală discursul a punctat o serie de aniversări majore celebrate franco-române din acest an, printre care: