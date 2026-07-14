George Bologan, ambasadorul României la Vatican, invitat la Diaspora creativă/ VIDEO

George Bologan la emisiunea „Diaspora creativă

George Bologan, ambasador extraordinar si plenipotențiar pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta este invitatul lui Flaviu Predescu la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Marți, 14 iulie 2026, începând cu ora 15:00, George Bologan, ambasadorul României la Vatican și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga despre spiritualitate și identitate europeană.

George Gabriel Bologan este unul dintre cei mai apreciați diplomați de carieră ai țării noastre, remarcat prin excelență academică, adaptabilitate culturală și o profundă legătură cu comunitățile de români din afara granițelor. În prezent, acesta ocupă funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, o poziție care încununează un parcurs profesional de excepție în serviciul României.

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează, în primul rând, colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România. Considerăm că inspirarea factorilor de decizie din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

În al doilea rând, proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase ce pot fi valorificate.

Urmărim, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor eventuale proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro, în cadrul acestui articol, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora. Vă invităm să activați notificările pe paginile noastre de Facebook și YouTube.