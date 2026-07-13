INS: Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 10,42% în luna iunie. Val de scumpiri

Potrivit INS, rata anuală a inflaţiei a scăzut la 10,42% în luna iunie. Sursa foto: Agerpres

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 10,42% în luna iunie, potrivit INS.

Potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a scăzut la 10,42% în luna iunie, de la 10,85% în luna mai, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 12,29%, iar mărfurile alimentare cu 5,75%.

"Indicele preţurilor de consum în luna iunie 2026 comparativ cu luna mai 2026 a fost 100,06%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iunie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 10,4%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2025 - iunie 2026) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2024 - iunie 2025) a fost 9,8%", precizează INS într-un comunicat.

BNR a revizuit în creştere prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026

Totodată, INS subliniază că indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iunie 2026 comparativ cu luna mai 2026 a fost 99,94% relatează Agerpres. Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2025 - iunie 2026) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2024 - iunie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,6%.

Reamintim în acest context că Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

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