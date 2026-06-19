România, lovită de stagflație. „Prietenul bun” al economiei a dispărut. Explicațiile prof. Adrian Mitroi (ASE)

România, în stagflație. Edit DCNews. Sursa foto: Magnific

Țara noastră traversează o perioadă dificilă, în care creșterea economică lipsește, prețurile continuă să urce, iar incertitudinile interne și externe amplifică presiunea asupra veniturilor și economiilor populației. Profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi atrage atenția că această combinație de stagnare economică și inflație reduce puterea de cumpărare și afectează direct nivelul de trai al oamenilor, în special al clasei de mijloc și al celor cu venituri mici.

Profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi a explicat că România se confruntă cu o situație economică dificilă cunoscută drept stagflație, adică economia nu mai crește, iar prețurile continuă să urce.

În trecut, inflația era însoțită de creștere economică și de majorări ale veniturilor, însă acum oamenii resimt doar efectele scumpirilor. În aceste condiții, salariile, pensiile și economiile își pierd din valoare, iar lipsa unei direcții economice clare și a unor măsuri de stimulare a economiei poate accentua problemele.

Concret, potrivit acestuia, țara noastră traversează o perioadă în care economia stagnează, dar costul vieții continuă să crească.

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Pericolele stagflației pentru România

„Domnule profesor, să încercăm să explicăm pe înțelesul tuturor un subiect de actualitate. După datele publicate săptămâna trecută de INS, analiștii economici vorbesc despre o așa-numită stagflație. Ce înseamnă această stagflație și care sunt pericolele pe care le aduce economiei românești?”, a fost întrebarea jurnalistului Mihai Ciobanu.

„Noi știam deja acest termen, îl foloseam, dar am avut confirmările date de INS. Din fericire, au și ajustat un pic cifra, iar trimestru pe trimestru nu este scădere, ci este plat. Dar an peste an este o scădere economică. E mai mult decât stagflație - acesta e un termen destul de simplist, o staționare economică, așa cum suntem acum, dacă nu și corecție economică, dar și cu inflație - deci combinația asta: staționaritate economică și inflație. E o combinație pe care noi n-am încercat-o până acum, de aceea e nouă și 'face presă', pentru că de obicei aveam creștere economică și inflație - corelate sau condiționate una de cealaltă, acesta e un alt subiect - veneau la pachet.

Acum nu mai avem creștere economică și ne uităm în jur - și cel mai bun prieten a nostru, care ne dădea tracțiunea indicatorilor economici cu care vindeam România peste tot, și la finanțare, și la curs, și la creditare era creșterea economică. Într-adevăr, pe consum, dar nu mai avem argumentul acesta. Și atunci, presiunea este și pe reducere de deficit, fiind exact ceea ce nu ne trebuia acum, pe niște piețe aflate într-o tensiune teribilă... Mai nou, vineri (n.r. 5 iunie) a fost cea mai mare corecție din toate timpurile pe indicele de tehnologie american, pe silențios, așa... Noi suntem ocupați cu grijile noastre, ROBOR, Guvern etc”, a explicat Adrian Mitroi, la emisiunea „Totul despre bani” de la DCNews.

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Economia mondială, în reașezare, caută victime: România, printre ele

Potrivit profesorului Adrian Mitroi, România este vulnerabilă într-un context economic internațional tot mai tensionat, iar lipsa creșterii economice, combinată cu inflația și incertitudinea politică, poate accentua efectele stagflației asupra populației și investițiilor.

„Însă economia mondială se reașază, stă la pândă după victime, așa cum suntem noi, pe care poate să le taxeze cu presiune pe curs, pe dobânzi, fără investiții sau puse pe pauză. Și atunci, nu mai ai creștere economică, nu mai ai creștere de salarii, ai inflație, iar veniturile (salariale și pensiile) și economiile, două lucruri importante, mai ales pentru clasa de mijloc și clasa cu venituri mai reduse, sunt puternic depreciate doar de inflație, neajutate de creștere economică sau nominală. Și atunci, din ambele părți n-am avut niciodată - fără niciun fel de stimul economic, fără creșteri... Sigur, o să vină salariul minim cu creștere, dar creșterea nu e suficientă. Mai mare-i beleaua decât ocaua!

În acest gen de situație, fără stimuli, fără politică economică clară, fără Guvern și o societate în disensiune, împărțită ca niciodată, e normal să intrăm în această stagflație. Stăm, staționalizăm, dar cu inflație”, a mai spus profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi, în exclusivitate pentru DCNews.

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