Reacție dură a patronatelor din turism după declarațiile Dianei Buzoianu: „Nu ne vine să credem!”

Diana Buzoianu (USR), ministru interimar al Mediului. Sursa foto: Agerpres

Peste 200.000 de turiști au umplut litoralul românesc în cel mai aglomerat weekend din an, însă în spatele gradului de ocupare de 100% izbucnește un scandal uriaș. Patronatele din turism reacționează dur la mesajul ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și acuză autoritățile că își atribuie merite necuvenite după un an plin de presiuni, controale și costuri uriașe.

Un grad de ocupare de 100% într-un weekend de vârf s-a întâmplat datorită campaniilor bugetate din fonduri private şi în ciuda, nu datorită, politicilor ministrului mediului. Gradul de ocupare nu poate ascunde problemele structurale ale litoralului românesc, susţin patronatele din turism, care acuză că investiţiile de milioane de euro făcute de operatorii privaţi, campaniile de promovare şi eforturile antreprenorilor sunt cele care au adus turiştii la mare, nu politicile Ministerului Mediului.

Peste 200.000 de turişti au ajuns pe litoral weekend-ul trecut şi, conform estimărilor Patronatului RESTO Constanţa, în acest weekend sunt aşteptaţi aproape 220.000 turişti.

Dar întreaga Federaţie a Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România, prin cele 33 de patronate şi asociaţii la nivel naţional, afirmă că acest rezultat nu este nici pe departe meritul Ministerului Mediului. "Nu ne vine să credem că, după un an de presiuni, controale şi costuri suplimentare, ministrul ne felicită pentru că am reuşit să supravieţuim şi să avem litoralul plin", transmit reprezentanţii industriei.

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Reacția FPIOR: „Litoralul plin nu este rezultatul controalelor!”

"Nu ne vine să credem că trebuie să explicăm unui ministru al Mediului că peste 200.000 de turişti pe litoral nu sunt rezultatul controalelor instituţiei pe care o conduce! Ci rezultatul unor investiţii private uriaşe, al muncii a zeci de mii de oameni şi al eforturilor unor antreprenori care, an de an, încearcă să convingă românii să îşi petreacă vacanţa în România. Sunt zeci şi sute de milioane de euro investite de mediul privat în hoteluri, restaurante, plaje, infrastructură şi experienţe turistice. Numai investiţia de la Nibiru se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro. Toate aceste investiţii private au contribuit la ceea ce vedem astăzi pe litoral: turişti, consum şi un grad ridicat de ocupare. Dar numai pentru două weekend-uri", susţin reprezentanţii industriei.

Aceştia consideră că mesajul ministrului Diana Buzoianu, care felicită operatorii pentru gradul de ocupare de 100%, ignoră realitatea din teren.

Un ministru poate vedea în statistica unui weekend 200.000 de turişti. Antreprenorul vede însă în spatele acelei cifre investiţii făcute în ani de zile, credite, salarii, taxe, autorizaţii, riscuri şi nopţi nedormite. Diferenţa este că antreprenorul trebuie să plătească nota de plată dacă lucrurile merg prost.

Iluzia unui weekend de succes vs. realitatea din turismul românesc

Suntem în vârful de sezon. În fiecare an, aceste două weekend-uri sunt ocupate 100% - este situaţia firească de fiecare an, pe litoralul românesc. Dar în spatele acestor cifre sunt luni întregi de muncă, investiţii şi riscuri asumate de mediul privat. Şi sunt, în acelaşi timp, un milion de probleme cu care operatorii se confruntă în fiecare zi.

Potrivit acestora, succesul unui weekend de august nu poate fi folosit pentru a demonstra că turismul românesc "merge bine". Gradul ridicat de ocupare este concentrat în perioadele de vârf şi este susţinut de evenimente, precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private şi instituţionale, care aduc temporar un număr mare de vizitatori.

Întrebarea pe care o ridică reprezentanţii industriei este ce facem în restul sezonului şi, mai ales, ce facem pentru ca România să devină o destinaţie competitivă 365 de zile pe an.

Patronatele resping şi ideea că actuala situaţie de pe litoral ar fi rezultatul controalelor Ministerului Mediului.

De ce sunt plajele funcționale: Investiții private, nu amenzi și controale

Plajele nu sunt curate pentru că s-au făcut controale. Sunt funcţionale pentru că operatorii au investit, au angajat oameni, au plătit taxe şi au încercat să respecte reguli care, de multe ori, s-au schimbat sau au fost interpretate diferit. Iar acolo unde au existat probleme, mediul privat a fost primul interesat să le rezolve, pentru că nimeni nu îşi poate permite să îşi distrugă propria afacere. Când ai pe plaje 200.000 de turişti, care îţi solicită toalete, şezlonguri, umbrele şi duşuri, oamenii se aşteaptă să le primească de la personalul angajat şi de la administratorii plajei, nu se duc să le ceară de la Ministerul Mediului. Aşadar, toate aceste facilităţi au fost asigurate pe riscurile operatorilor şi chiar în condiţii pe care operatorii şi le-au asumat singuri.

Întreaga conducere a FPIOR susţine că acţiunile şi comunicarea Ministerului Mediului au generat, în schimb, costuri suplimentare şi incertitudine pentru operatori, într-un moment în care industria este deja afectată de creşterea cheltuielilor cu forţa de muncă, energia, materiile prime şi serviciile.

În loc să contabilizăm câte amenzi s-au dat şi să ne felicităm reciproc pentru un weekend full, patronatele consideră că ar trebui să vedem cât a costat turismul românesc această abordare şi câtă valoare am fi putut genera dacă instituţiile statului ar fi lucrat împreună cu industria, nu împotriva ei.

Patronatele atrag atenţia că un weekend aglomerat nu anulează dificultăţile cu care se confruntă operatorii şi nici investiţiile private care au făcut posibilă funcţionarea litoralului.

Apelul antreprenorilor: „Avem nevoie de parteneriat și predictibilitate, nu de felicitări”

Nu Ministerul Mediului a construit hotelurile, restaurantele şi plajele. Nu Ministerul a plătit salariile oamenilor, taxele, utilităţile şi investiţiile. Nu Ministerul a convins turistul român să vină la mare. Antreprenorii au făcut-o. Hotelierii, care au adaptat tarifele şi chiar le-au dinamizat, operatorii HoReCa, operatorii de plaje, agenţiile de turism care organizează şi vând pachete turistice de vacanţe pe litoralul românesc. Toţi cei care promovează, din greu, turismul românesc. Toţi cei care încă nu abandonează speranţa că vor primi respect şi stabilitate economică.

În opinia industriei, mesajul corect ar fi trebuit să fie unul de recunoaştere a efortului mediului privat şi de asumare a problemelor care încă ţin România în urma altor destinaţii turistice.

Industria se bucură sincer că românii aleg litoralul românesc, dar cere ca supravieţuirea unei industrii să nu fie transformată într-o victorie a administraţiei. Turismul românesc nu are nevoie de felicitări pentru un weekend full. Are nevoie de politici coerente, promovare, predictibilitate şi de un stat care să înţeleagă că mediul privat nu este duşmanul, ci partenerul său. Operatorii aşteaptă, cu încredere şi respect, turişti şi vizitatori pe litoralul românesc, şi în acest weekend şi în fiecare săptămână. S-au pregătit. Sunt şi rămân aici... acasă.