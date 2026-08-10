Vântul ne-a salvat țara și a generat atât de multă energie, încât am și exportat seara

Constanța

Ne-am obișnuit, ca țară, să exportăm produsele României ca mai târziu să le importăm ”ambalate” la prețuri mult mai ridicate. Așa cum ne-am obișnuit, în agricultură, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea ploaie. Acum, pare că cineva s-a rugat pentru vânt.

Premierul Ilie Bolojan declara, recent, că a vorbit cu vecinii României care ne-au asigurat că ne vor da energie în cel mai scump interval al zilei: 19:00 - 23:00. Cu vreo două zile înainte, Sebastian Burduja, fost ministru liberal al Energiei, declara că ziua vindem ieftin Bulgariei ca seara să cumpărăm scump, de șapte ori mai scump!

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explica, pentru DCNews că dacă nu am fi exportat, am fi fost și mai rău: ”Dacă astăzi n-am importa energie seara, n-am putea să susținem consumul efectiv. Noi mergem cu motoarele turate la maximum, asta e tot ce avem, restul trebuie să importăm”.

Dacă în agricultură, ani la rând, am auzit ”ne rugăm la Dumnezeu să plouă”, ba chiar s-au făcut și slujbe pe pământul crăpat de secetă, în locul sistemelor de irigații, de această dată pare că ”demersul” către Dumnezeu se aplică și-n energie.

Vântul care a luat prin surprindere România

Când România nu mai avea nicio speranță, în loc să importăm energie scumpă, la orele serii, am ajuns să exportăm. Vântul a reușit, sâmbătă seară, să acopere vârful de consum din România și chiar să exporte energie, situație menținută și duminică dimineață. Așa a ajuns România să fie luată prin surprindere de vântul puternic din Dobrogea, care a schimbat radical balanța sistemului energetic: sâmbătă seară turbinele furnizau aproximativ 2.500 MW, iar duminică, la ora 07:34, produceau încă 2.076 MW, adică aproape 37% din întreaga producție națională, conform mediafax.

Motorul acestei schimbări a fost energia eoliană. Turbinele din Dobrogea produceau aproximativ 2.460 MW, reprezentând circa 35% din producția internă. În același timp, instalațiile de stocare contribuiau cu câteva sute de MW, un aport important după dispariția producției fotovoltaice odată cu lăsarea serii, mai arată sursa citată.

Anterior, producția medie zilnică din eolian a fost de numai 113 MW pe 1 august, 173 MW pe 2 august, 167 MW pe 3 august, 258 MW pe 4 august și 171 MW pe 5 august.

Și, culmea, nu doar în energie stăm bine momentan, ci și în agricultură, unul dintre motoarele economice ale țării, alături de construcții: Ministrul Nazare, dat ca posibil viitor premier, veste bună pentru români: Momentul din care vom simți ”normalitatea” economică

