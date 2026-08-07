ANPC, sancțiuni de peste 3 milioane de lei în plin sezon turistic

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Val de sancțiuni la nivel național în urma celor mai recente controale ANPC. Inspectorii au aplicat peste 600 de amenzi, în valoare de peste 3 milioane de lei, și au oprit de la vânzare produse alimentare neconforme care puneau în pericol sănătatea consumatorilor. De la carne alterată și piscine cu risc de accidentare, până la diferențe de preț între raft și casa de marcat, iată neregulile grave descoperite în doar câteva zile de verificări.

Inspectorii de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste trei milioane de lei unor operatori economici, în urma acţiunilor de control derulate la nivel naţional, în perioada 3-7 august.

Ce controale au făcut inspectorii ANPC și ce sancțiuni au aplicat

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis vineri Agerpres, în urma controalelor, s-au întocmit 611 de amenzi contravenţionale, în cuantum de peste trei milioane de lei, dar şi 478 de avertismente.

În acelaşi timp, valoarea totală a produselor verificate a depăşit 3,8 milioane de lei, fiind oprită definitiv de la comercializare marfă neconformă de peste 114.000 de lei. Totodată, s-a decis oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 85.000 de lei, iar în cazul a 11 operatori economici a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor.

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Nereguli grave în sectorul alimentar: Produse expirate și depozitate necorespunzător

Pe lista principalelor neconformităţi constatate se află: produse alimentare cu data-limită de consum depăşită; carne şi produse din carne cu acumulări de lichid sangvinolent în ambalaj; peşte cu modificări organoleptice evidente ale aspectului, texturii şi mirosului; nerespectarea condiţiilor şi a temperaturilor de depozitare pentru sosuri, carne, ciocolată şi produse pe bază de cacao; carne cu depuneri considerabile de gheaţă, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate.

Mizerie și utilaje uzate descoperite în blocurile alimentare de ANPC

De asemenea, au fost descoperite agregate frigorifice cu elemente de etanşare depreciate, componente lipsă şi depuneri grosiere de gheaţă şi impurităţi, dar şi utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare şi depuneri grosiere de arsură.

În plus, echipele de control au observat întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări de impurităţi, depuneri de grăsime şi conductoare electrice neizolate, produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai, urme de lovire şi strivire, precum şi produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare, necesare asigurării trasabilităţii. Un alt aspect se referă la existenţa diferenţelor între preţul afişat pe eticheta de raft şi cel înscris pe bonul fiscal.

Abateri grave la locurile de agrement, piscine și saloane

Conform ANPC, în cadrul verificărilor au mai fost notate: întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor, evidenţiată prin degradări structurale şi componente metalice deteriorate; întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement, constatată prin lipsa unor părţi componente, existenţa unor elemente de siguranţă insuficiente sau deteriorate, degradarea zonelor de alunecare şi prezenţa unor elemente metalice, care pot prezenta risc de accidentare pentru utilizatori; utilizarea în saloane a ustensilelor cu grad ridicat de uzură (depuneri grosiere de impurităţi şi părţi componente lipsă).