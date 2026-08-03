România este cu 1-2 ani în urma Bulgariei la capacitatea de stocare a energiei. Cu ce explicații a venit Ilie Bolojan

Stâlpi de electricitate. Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ

România a rămas în urma Bulgariei în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, din cauza unor decizii greșite și a lipsei de strategie în domeniu. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a venit cu mai multe explicații.

România înregistrează o întârziere de aproximativ 1-2 ani faţă de Bulgaria în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei, ca urmare a unor decizii nepotrivite în domeniul eliberării avizelor tehnice de racordare (ATR) şi a lipsei unor condiţionări privind realizarea capacităţilor de stocare în proiectele fotovoltaice finanţate din fonduri publice, a declarat, luni, premierul interimar Ilie Bolojan, intr-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

De ce România nu dispune de suficiente capacităţi de stocare a energiei produse din surse regenerabile?

El a fost întrebat de ce România nu dispune de suficiente capacităţi de stocare a energiei produse din surse regenerabile, precum energia solară din timpul zilei, fiind nevoită să recurgă la importuri.

"Proiectele din energie nu se fac de pe o zi pe alta, chiar dacă cele pe solar sau pe stocare probabil sunt cele mai rapid de realizat. Noi am luat, ani de zile, decizii pe care eu le consider nepotrivite - şi am explicat asta - în domeniul eliberării avizelor tehnice de racordare, blocând sau îngreunând foarte mult accesul la sistemul energetic naţional prin ATR-urile care au fost emise. Proiectele care au fost finanţate pentru parcurile fotovoltaice nu au fost condiţionate de realizarea stocării, ani de zile, deci n-a fost o strategie pe tema asta. Ca efect al disfuncţionalităţilor legate de ATR-uri, al blocării accesului, practic s-au îngreunat proiecte - ca efect al lipsei de condiţionări, ca atunci când primeşti nişte granturi pentru fotovoltaic, să faci şi stocare. Avem o întârziere pe care o estimez de un an-doi faţă de Bulgaria, care are o capacitate de stocare mult mai mare decât a noastră - şi care îi permite să stocheze în orele de prânz şi să vândă ceea ce stochează seara", a explicat Bolojan.

Măsurile adoptate vor contribui la creşterea capacităţii de stocare a energiei

Premierul interimar a arătat că măsurile adoptate în privinţa avizelor tehnice de racordare şi programele de sprijin pentru investiţii în stocare vor contribui la creşterea capacităţii de stocare a energiei.

"Estimarea este că, după măsurile care au fost adoptate legate de ATR-uri, tot ceea ce vine din piaţă este fezabil. Tot ceea ce a rămas din ATR-uri, care ajung în faza de expirare, dacă nu sunt dublate de garanţii, se vor desfiinţa, deci se eliberează spaţii de acces pentru producţie, iar programele pe care Ministerul Energiei - şi le mulţumesc colegilor care sunt aici de faţă - le-au generat în această perioadă, inclusiv în anii trecuţi, vin şi sprijină proiectele care au în componenta lor stocare sau stocare exclusiv ori componentă de fotovoltaic cu stocare, în aşa fel încât să putem fi în situaţia în care ne creştem capacitatea de stocare", a adăugat el.

Din cauza debitului redus al Dunării, Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat în 28 iulie. Cele două unităţi ale centralei de la Cernavodă au o capacitate de 700 MWe fiecare şi acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.

La finalul săptămânii trecute, autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică, din cauza secetei şi a debitelor scăzute pe râuri şi pe fluviul Dunărea, conform Agerpres.

Vindem energie ieftină Bulgariei la prânz, o cumpărăm de 5 ori mai scumpă seara. Ilie Bolojan: Din păcate...

Declarațiile premierului vin în contextul unei crize energetice care ne bate la ușă, dar și în baza unui avertisment din luna mai. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arăta că România vinde energie ieftină ziua, către Bulgaria, și cumpărăm seara, Bulgaria având capacități mai bune de stocare, și de 5 ori mai scump. ”Așa este, din păcate, și, până nu rezolvăm această problemă, nu vom avea energie mai ieftină. Asta înseamnă că cei care au făcut investiții speculative nu vor mai câștiga, pe de-o parte, dar și că-n anumite zone, unde se speculează pe prețurile energie, câștigurile celor care speculează vor scădea. Dar cei care vor câștiga cu adevărat vor fi cetățenii noștri” a spus Ilie Bolojan, premierul României, la Digi24.

Am cumpărat energia vândută cu 5 milioane de euro la peste 33 de milioane

Concret, o analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că România a exportat energie electrică la un preț mediu de aproximativ 50 euro/MWh, în special în orele de prânz când producția fotovoltaică este maximă. Însă, în orele de vârf ale serii, când soarele apune, România a fost forțată să importe masiv la prețuri care au atins și 250 euro/MWh. Rezultatul? Importurile din Bulgaria au însumat 33,4 milioane de euro, în timp ce exporturile către aceeași țară au adus doar 5 milioane de euro.

Criză energetică în România, după închiderea centralelor pe cărbune

România a ajuns într-un punct sensibil, într-un punct de criză energetică, din cauza închiderii treptate a vechilor centrale pe cărbune fără a pune rapid altceva în loc. Deși țara produce suficientă energie în condiții normale, în momentele cu vreme extremă, producția din surse hidro și nucleare scade semnificativ. Această lipsă de capacități de generare constante face ca sistemul să devină extrem de vulnerabil fix atunci când populația și companiile au cea mai mare nevoie de curent.

Pentru a evita căderile de rețea sau un deficit uriaș în orele critice, soluția provizorie a devenit gestionarea consumului la marii industriași. Fabricile mari sunt încurajate sau nevoite să își programeze reviziile tehnice și opririle de producție exact în aceste perioade critice.

Dacia și Ford opresc producția auto

De exemplu, producția la uzinele Dacia și Ford a fost temporar oprită, ambele companii intrând în revizie tehnică pentru a reduce consumul național de energie la orele de vârf. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, care a precizat că această decizie voluntară va genera o economie imediată de aproximativ 200 MW.

„În această dimineață am avut consumuri în medie cu 200 MW mai scăzute și se vede această acțiune a companiilor legată de reducerea voluntară a consumului. Orele de presiune sunt cele de seară, iar în discuțiile pe care le-am avut azi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânșii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului la orele de seară în funcție de profilul pe care îl au și tehnologia cu care operează.

Una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică e partea de intrare în mentenanțe și partea de reparații. Două companii importante, mari consumatoare de energie, Dacia și Ford, sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19 august, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW. Această decizie o vor lua și alte câteva companii, pentru a avea o reducere voluntară a consumului de energie la orele de seară“, a spus, luni, Ilie Bolojan.

Premierul României: Mulțumesc românilor care înțeleg situația excepțională

„Mulțumesc tuturor românilor, care înțeleg că este o situație excepțională, cu care nu ne-am mai confruntat de mulți ani și în fața căreia dacă reacționăm unitar, dacă fiecare companie, autoritate, familie poate să facă o mică economie înseamnă că acestea se adună și au ca efect asigurarea necesarului de energie pentru toți consumatorii, atât pentru cei casnici, cât și pentru instituții, spitale, marile companii! În zilele următoare, vom adopta complementar o Hotărâre de Guvern, în cazul în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii, prin reducere voluntară, prin care avem un mecanism de pus în practică, prin Dispecerul Energetic Național de la Transelectrica de limitare a consumului.

Asta înseamnă că, cu 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit în funcție de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Este o măsură de rezervă, conform prevederilor legale, dacă va fi nevoie în zilele următoare“, a mai zis Ilie Bolojan.

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