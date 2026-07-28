Hidroelectrica clarifică scandalul documentului privind amenajarea hidroenergetică de pe Jiu

Hidroelectrica clarifică informațiile apărute în spațiul public privind proiectul „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești”.

Hidroelectrica spune că informațiile apărute în presă au fost interpretate greșit și că nu a prezentat date false.

Compania explică faptul că documentul aflat în centrul controversei este o simplă notă de informare trimisă acționarilor, nu un document prin care au fost aprobați noi indicatori ai proiectului hidroenergetic Livezeni–Bumbești. Rolul notei a fost doar să îi informeze pe acționari despre o decizie luată de Consiliul de Supraveghere în decembrie 2024.

Între timp, în iunie 2025 a fost emis acordul de mediu, iar ulterior au fost realizate expertize tehnice. Pe baza acestora, Hidroelectrica pregătește acum un nou studiu de fezabilitate și va actualiza indicatorii proiectului, care vor fi aprobați ulterior, conform legii.

Compania respinge acuzațiile că ar fi încercat să inducă în eroare acționarii și spune că documentele comparate în spațiul public aparțin unor etape diferite ale proiectului. Hidroelectrica dă asigurări că investiția va continua cu respectarea acordului de mediu și a tuturor prevederilor legale.

VEZI ȘI: Bogdan Badea explică succesul Hidroelectrica la trei ani de la listarea istorică



Iată comunicatul transmis de Hidroelectrica:

„În legătură cu informațiile publicate în presă referitoare la documentația aferentă proiectului „Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni–Bumbești”, Hidroelectrica consideră necesară prezentarea unor clarificări, în vederea informării corecte a acționarilor, investitorilor și opiniei publice.

Documentul la care se face referire reprezintă o notă de informare adresată Adunării Generale a Acționarilor, întocmită în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, prin care acționarii sunt informați cu privire la Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 92/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Nota nu are ca obiect aprobarea unor noi indicatori tehnico-economici și nici promovarea unei noi variante a proiectului, ci exclusiv informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la o hotărâre deja adoptată de Consiliul de Supraveghere.

Pentru o corectă înțelegere a contextului, este esențială raportarea la succesiunea cronologică a actelor emise și a etapelor procedurale parcurse în cadrul proiectului. Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 92 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a fost adoptată în luna decembrie 2024. Ulterior, la data de 17 iunie 2025, a fost emis Acordul de mediu nr. 2 pentru proiect. Deși nota de informare a fost elaborată în anul 2026, aceasta are ca obiect exclusiv informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 92/2024, adoptată anterior emiterii Acordului de mediu, și nu reprezintă un document de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

Ca urmare a emiterii Acordului de mediu, compania a inițiat expertizele tehnice necesare în vederea actualizării documentației proiectului. Expertizele au fost finalizate în luna iunie 2026 și constituie baza elaborării unui nou studiu de fezabilitate de către Departamentul Proiectare, pe baza căruia vor fi actualizați indicatorii tehnico-economici ai investiției, în concordanță cu prevederile Acordului de mediu și cu concluziile expertizelor tehnice. Indicatorii astfel actualizați vor parcurge circuitul de aprobare prevăzut de cadrul legal și de reglementările interne ale societății, urmând să fie aduși ulterior și la cunoștința acționarilor, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv.

Calificarea notei de informare ca incluzând „informații false” nu ține seama de natura, obiectul și contextul procedural în care aceasta a fost întocmită. Documentul are ca obiect informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 92/2024 și nu reprezintă documentația de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ulterior emiterii Acordului de mediu. Analizarea acestuia în afara succesiunii cronologice a actelor și etapelor procedurale ale proiectului poate conduce la concluzii care nu reflectă în mod complet situația de fapt.

În aceste condiții, Hidroelectrica respinge ferm orice interpretare potrivit căreia ar fi urmărit inducerea în eroare a acționarilor sau prezentarea unor informații contrare cadrului legal aplicabil. Documentele la care se face referire în spațiul public corespund unor etape procedurale distincte și trebuie analizate în raport cu momentul în care au fost elaborate și cu obiectul pe care îl au, fără a fi extrapolate asupra etapelor ulterioare de actualizare a proiectului.

Hidroelectrica implementează proiectul și va continua implementarea acestuia cu respectarea prevederilor Acordului de mediu și a tuturor cerințelor legale aplicabile.

Hidroelectrica își reafirmă angajamentul pentru transparență, respectarea principiilor de guvernanță corporativă și informarea corectă a acționarilor, investitorilor și opiniei publice”, a transmis Biroul de Presă Hidroelectrica.