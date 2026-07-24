Ce se întâmplă cu legea salarizării şi cât se mai amână votul. Anunţul lui Radu Burnete

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Cât se amână votul pentru legea salarizării? Radu Burnete, consilier prezidenţial, a oferit explicaţii în acest sens după discuţiile cu reprezentanţii partidelor la Palatul Cotroceni.

„La ultima discuţie de ieri cu partidele politice unde ne-am întâlnit să discutăm despre Educaţie, concluzia unanimă a fost următoarea: mai sunt necesare discuţii tehnice şi între partide şi la Ministerul Muncii cu anumite familii ocupaţionale şi că e mult prea important, ca partidele să se grăbească. Am ajuns, astfel, la concluzia că vom continua pentru încă una-două săptămâni discuţiile la nivel tehnic, le vom relua săptămâna viitoare şi în măsura în care există un compromis între cele patru partide posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară a Parlamentului în care să fie şi acest proiect al legii salarizării”, a declarat, vineri, consilierul prezidenţial Radu Burnete.

“E o negociere dificilă, pentru că este o lege care se aplică tuturor salariaţilor din domeniul public, vorbim de peste un milion de oameni şi e normal să fie dificile aceste discuţii”, a mai transmis acesta.

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