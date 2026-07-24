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Ce se întâmplă cu legea salarizării şi cât se mai amână votul. Anunţul lui Radu Burnete

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 24 Iul 2026
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Bani / Sursa foto: Pixabay

Cât se amână votul pentru legea salarizării? Radu Burnete, consilier prezidenţial, a oferit explicaţii în acest sens după discuţiile cu reprezentanţii partidelor la Palatul Cotroceni.

„La ultima discuţie de ieri cu partidele politice unde ne-am întâlnit să discutăm despre Educaţie, concluzia unanimă a fost următoarea: mai sunt necesare discuţii tehnice şi între partide şi la Ministerul Muncii cu anumite familii ocupaţionale şi că e mult prea important, ca partidele să se grăbească. Am ajuns, astfel, la concluzia că vom continua pentru încă una-două săptămâni discuţiile la nivel tehnic, le vom relua săptămâna viitoare şi în măsura în care există un compromis între cele patru partide posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară a Parlamentului în care să fie şi acest proiect al legii salarizării”, a declarat, vineri, consilierul prezidenţial Radu Burnete.

“E o negociere dificilă, pentru că este o lege care se aplică tuturor salariaţilor din domeniul public, vorbim de peste un milion de oameni şi e normal să fie dificile aceste discuţii”, a mai transmis acesta.

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lege salarizare
Radu Burnete
psd
pnl
usr
udmr
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Comentarii (1)

Mihai   •   24 Iulie 2026   •   13:48

Pe planeta Pământ nu mai există o asemenea lege. De ce? Pentru că un pompier nu are absolut nimic în comun cu un dascăl!
Sunt două moduri de rezolvare:
1. faci o lege generală (principii,condiții, sporuri, obligații) și apoi grile separate pe familii ocupaționale sau
2. faci o lege în care pui toate familiile ocupaționale într-o singură grilă și apoi vii pe fiecare cu zeci de tipuri de sporuri pentru particularizare (sporurile pentru pompieri - ca să păstrăm exemplul, sunt complet diferite de cele pentru dascăl).
CÂT TIMP POLITICIENII NOȘTRI NU VOR ÎNȚELEGE ASTA NU VOR FACE OB LEGE ECHITABILĂ. PUNCT!

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