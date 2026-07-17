Între 17 și 19 iulie, aplicația myPPC nu va funcționa. Ce va fi diferit?

Ce va fi diferit?

Locurile tale de consum vor apărea automat în cont, iar plata facturii și transmiterea indexului devin mai simple, cu aceiași pași, dar într-un design mai intuitiv. Și încă ceva: în cont vei avea toate documentele contractuale în vigoare, nu doar ultima anexă.

Restul îl vezi cu ochii tăi, imediat după lansare. S-a reconstruit aplicația în jurul felului în care o folosești și a a fost testată cu un grup de clienți PPC (la fel ca tine).

Ce înseamnă pentru tine?

În perioada menționată nu te vei putea conecta, deci nu vei putea plăti factura, transmite indexul sau verifica soldul. Dacă ai o factură de plătit atunci, o poți achita prin Direct Debit, transfer bancar, aplicațiile de mobile banking ale furnizorilor de servicii bancare, RoPay, ATM, sau cu cardul în majoritatea magazinelor PPC Energie și prin aplicația ING SoftPOS.

„Știm că fără aplicație nu este comod. Ne pare rău pentru deranj, dar credem că o să merite așteptarea”, a tranamis PPC.

Se schimbă ceva la Termeni și Condiții?

Da. Odată cu noua versiune, vor fi actualizați și Termenii și Condițiile aplicației. Îi poți consulta oricând aici.

Ce ai de făcut?

„Acum, nimic. Pe 19 iulie pornim mai întâi versiunea de web: intri în contul tău myPPC din browser, ca de obicei. Aplicația de telefon vine imediat după, dar nu în același moment pentru toată lumea: fiecare magazin de aplicații o publică în ritmul lui.

Când o vezi în App Store, Google Play sau Huawei AppGallery , o actualizezi și intri cu aceleași credențiale. Informațiile din cont și istoricul tău rămân exact cum le știi”, a mai transmis PPC.