11,2 miliarde de lei în taxe și accize la bugetul de stat în 2025: BAT România se bazează pe dialog, predictibilitate și politici pro-inovare

BAT România a contribuit cu 11,2 miliarde de lei la bugetul de stat în 2025

BAT România a contribuit cu 11,2 miliarde de lei la bugetul de stat în 2025, sub formă de taxe și accize, confirmându-și poziția de al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat din România.

Într-un context marcat de presiuni continue asupra finanțelor publice și a necesității asigurării unor venituri sustenabile la bugetul de stat, de schimbări de reglementare și de nevoia de susținere a creșterii economice, contribuția BAT evidențiază, încă o dată, rolul esențial al marilor contribuabili în susținerea stabilității fiscale și a dezvoltării economice naționale.

De circa 29 de ani pe piața din România, BAT și-a consolidat prezența investind în dezvoltarea afacerii la nivel local și extinzându-și amprenta economică, inclusiv prin investiția de peste 500 de milioane de euro în fabrica din Ploiești, una dintre cele mai avansate unități de producție din cadrul grupului BAT. România a devenit o piață strategică și un hub de producție important pentru BAT, cu exporturi semnificative care contribuie pozitiv la balanța comercială a țării. BAT colaborează activ cu furnizori și parteneri locali, susținând dezvoltarea permanentă a unui lanț de aprovizionare solid și rezilient, format din întreprinderi mici și mijlocii, care contribuie la stabilitatea economiei naționale.

Pe măsură ce își extinde operațiunile în România, compania se bazează pe existența unui cadru de reglementare predictibil și echilibrat, care să protejeze afacerile legitime de riscurile generate de comerțul ilicit și, în același timp, să încurajeze progresul tehnologic și inovația, în concordanță cu așteptările în continuă evoluție ale consumatorilor pentru produse cu potențial de risc redus, dezvoltate pe baza progresului tehnologic și a cercetării științifice.

André Basile, Director al Ariei Europa de Sud Est și Director General al BAT România, a declarat: „BAT face parte din economia României de aproape 29 de ani, iar contribuția din 2025 reflectă cu adevărat amploarea operațiunilor noastre și încrederea pe termen lung pe care o avem în această piață. Capacitatea noastră de a continua să investim, să inovăm și să contribuim la veniturile publice depinde de existența unui mediu economic și de reglementare stabil și predictibil, precum și de un dialog deschis și constructiv cu factorii de decizie.

Credem că un cadru de reglementare proporțional și fundamentat pe dovezi științifice privind produsele cu tutun și nicotină este esențial pentru susținerea dezvoltării sustenabile a industriei legitime, încurajarea inovării și protejarea atât a dreptului consumatorilor adulți de a face alegeri informate și de a avea acces la produse care respectă standarde de calitate ridicate, cât și a activităților economice legitime”.

Pe parcursul celor 29 de ani de prezență în România, BAT a colaborat îndeaproape cu autoritățile române și instituțiile de aplicare a legii pentru combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun, o provocare persistentă care diminuează anual veniturile statului cu aproape 2,5 miliarde de lei, afectează afacerile legitime și alimentează rețelele de criminalitate organizată. Compania susține necesitatea dezvoltării unei abordări cuprinzătoare și coordonate, care să implice măsuri eficiente de aplicare a legii, campanii de informare publică, cooperare transfrontalieră și un cadru fiscal și de reglementare echilibrat, proporțional și predictibil, pentru a evita stimularea neintenționată a pieței ilicite.

Privind spre viitor, BAT România își reafirmă angajamentul pentru o creștere sustenabilă a impactului său economic, prin investiții continue în dezvoltarea afacerii și a angajaților săi, prin practici comerciale responsabile și o cooperare solidă cu autoritățile, partenerii comerciali și societatea civilă. Scopul este susținerea unor politici care să protejeze veniturile publice, să descurajeze comerțul ilicit și să contribuie la un mediu de afaceri competitiv și sustenabil.

Menținerea unei abordări echilibrate, care să îmbine reglementarea proporțională cu deschiderea către inovare, va fi esențială pentru consolidarea rezilienței economice pe termen lung și pentru stimularea investițiilor continue în România, întărind astfel contribuția pozitivă a companiei la economie și în comunitățile locale.

Articol susținut de BAT România