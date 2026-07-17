Tabăra urbană Academia Da Vinci, model de succes pentru școala din vacanță

Este posibil ca tinerii din ziua de azi să lase telefonul de-o parte și să să distreze învățând, în vacanță?

Prima serie a Taberei Urbane Academia Da Vinci, care s-a încheiat astăzi, demonstrează că aventura cunoașterii îi atrage pe copii mai mult decât jocurile online sau privitul la televizor. După cinci zile în care au învățat, au explorat și au descoperit că educația poate fi o experiență memorabilă, copiii din prima serie a Taberei Urbane Academia Da Vinci au încheiat vineri un program care a îmbinat cultura, comunicarea, creativitatea și dezvoltarea personală.

Într-o perioadă în care vacanțele sunt adesea petrecute în fața ecranelor, participanții au ales experiențele reale: au vizitat muzee, au urcat pe Arcul de Triumf, au participat la evenimentele organizate în cadrul Săptămânii Lămâilor, găzduite de Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”, au învățat tehnici de comunicare, dicție și improvizație scenică și au descoperit povestea extraordinară a lui Leonardo da Vinci, omul care a demonstrat că imaginația, disciplina și curiozitatea pot schimba lumea.

Fiecare zi a fost construită astfel încât copiii să își dezvolte încrederea în sine, să își exprime ideile cu mai mult curaj și să descopere că succesul începe cu dorința de a învăța.

Copii au prins curaj să vorbească în fața colegilor, au descoperit bucuria jocului de echipă și care au înțeles că fiecare dintre ei are un talent ce merită încurajat.

Bogdan Ionescu, Directorul Educațional al Academiei Da Vinci, a subliniat că obiectivul proiectului depășește cu mult granițele unei tabere de vară.

„Academia Da Vinci își propune să formeze o generație de copii care nu doar acumulează informații, ci învață să gândească, să comunice, să colaboreze și să aibă încredere în propriile forțe. Am văzut în această săptămână entuziasm, curiozitate și dorința de a descoperi lumea. Acestea sunt ingredientele din care se nasc viitorii lideri”, spune Bogdan Ionescu.

Prima serie a Taberei Urbane Academia Da Vinci s-a încheiat, însă povestea merge mai departe.

Înscrierile pentru seria din luna august sunt în desfășurare, iar organizatorii îi invită pe toți copiii dornici de experiențe autentice să se alăture unei noi aventuri în care învățarea înseamnă explorare, creativitate, prietenie și curaj.