Viorel Pașca cere ajutor ca să intre în legalitate cu azilele de la Bihor: "E datoria lor să rezolve problema"

Viorel Pașca, fondatorul asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Sursa foto: Agerpres

Viorel Pașca, aflat în centrul anchetei DIICOT privind rețeaua de azile ilegale din Bihor, cere ajutor ca să intre în legalitate.

După ce a scăpat de controlul judiciar, Viorel Pașca cere întoarcerea persoanelor relocate, dar și ajutor de la autorități ca să intre în legalitate cu azilele de la Bihor.

"Azi am primit răspuns de la DSP, la scrisoarea adresată instituțiilor abilitate în ce privește autorizarea activității de la Dumbrava, mai precis cum aș putea "intra în legalitate" fără să ne transformăm în azil.

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Viorel Pașca: E datoria lor să rezolve problema

Un lucru mi-a atras atenția acolo și anume, că am putea cumva să ne încadrăm la categoria "Locuințe protejate".

În zilele următoare voi analiza această posibilitate, dar aștept cu nerăbdare ca celelalte instituții să vină cu propuneri, sfaturi și sugestii în acest sens. Mai mult, sper că mă vor ajuta cu documentația în ce privește obținerea autorizației de funcționare, având în vedere că e datoria lor să rezolve problema și presupun că sunt interesate de soarta și situația persoanelor vulnerabile. Sau poate mă înșel?", a scris Viorel Pașca pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că Viorel Pașca a mai făcut un apel public similar, la doar o zi după ce a scăpat de controlul judiciar. Tot într-un mesaj publicat pe Facebook, adresat ministrului Sănătății, ministrului Muncii, conducerilor ANPIS, AJPIS, DSP, DGASPC și Consiliului Județean Bihor, Viorel Pașca a susținut că o parte dintre persoanele evacuate din imobilele din Dumbrava și Tinca sunt ținute împotriva voinței lor.

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„Având în vedere cele întâmplate în aceste zile cu bolnavii de la Dumbrava, inclusiv că o parte dintre ei sunt ținuți împotriva voinței lor în anumite locuri, deși au domiciliul în Dumbrava sau Tinca, vă rog să luați măsurile ce se impun pentru ca aceștia să poată reveni acolo unde locuiesc de fapt și de drept și unde doresc să locuiască”, a transmis Pașca, marți.

Detalii despre cazul azilelor din Bihor

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut, în data de 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor, iar ulterior au anunțat că au destructurat o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca. Ulterior, Viorel Paşca, liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, soţia acestuia şi cei trei fii ai lor au fost puși sub control judiciar, în urma unei decizii emise de Tribunalul Bucureşti. Aceaşi măsură s-a dispus şi pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei respective.

Totuși, luni, 13 iulie, aceștia su scăpat de controlul judiciar. Curtea de Apel București a respins definitiv contestația procurorilor DIICOT, care cereau arestarea preventivă a lui Pașca, a soției sale, a celor trei fii și a coordonatoarei activității centrelor și a admis contestațiile formulate de membrii familiei Pașca, înlăturând inclusiv măsura controlului judiciar dispusă anterior de Tribunalul București.

Precizăm că potrivit DIICOT, între anul 2020 și iunie 2026, sute de persoane cu dizabilități psihice sau aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate ar fi fost recrutate, transportate și adăpostite în mai multe imobile din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, care îi aparțineau lui Pașca. Anchetatorii susțin că aceste persoane ar fi fost ținute într-o stare de dependență și aservire, iar activitatea nu era desfășurată de un furnizor acreditat și licențiat conform legislației privind serviciile sociale.