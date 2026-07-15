Cel mai rău pește din farfurie. Experții spun să eviți aceste 3 specii / FOTO: magnific.com @pixel-shot.com

Peștele este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă nu toate speciile reprezintă o alegere bună. Unele pot acumula substanțe nocive, altele pot provoca probleme digestive după consum, iar altele oferă puțini nutrienți valoroși. Află ce tipuri de pește este recomandat să consumi mai rar sau chiar să le elimini din alimentație.

Peștele este apreciat pentru conținutul ridicat de proteine de calitate, vitamine și acizi grași Omega 3, care susțin sănătatea inimii și a creierului.

Totuși, alegerea speciei este importantă, susțin specialiștii, conform Fakt. Dimensiunea peștelui, durata sa de viață și modul în care este crescut pot influența calitatea produsului care ajunge în farfurie.

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Peștele spadă poate conține cantități mari de mercur

Una dintre speciile la care este recomandată prudența este peștele spadă. Fiind un pește mare și răpitor, acesta acumulează de-a lungul vieții numeroase substanțe prezente în lanțul trofic.

Principala problemă este mercurul, care poate exista în concentrații ridicate în carnea de pește spadă. Consumul excesiv de mercur poate afecta sistemul nervos.

Din acest motiv, femeile însărcinate, femeile care alăptează și copiii mici trebuie să fie deosebit de atenți, deoarece organismul aflat în dezvoltare este mai sensibil la efectele acestui metal.

Consumul ocazional de pește spadă nu înseamnă neapărat un risc. Problemele apar mai ales atunci când peștii răpitori de mari dimensiuni sunt consumați frecvent, deoarece aceștia au o capacitate mai mare de a acumula substanțe poluante.

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Peștele unt și pangasiusul. De ce este bine să nu îi consumi prea des

O altă alegere controversată este peștele unt. Sub această denumire sunt comercializate adesea specii precum escolarul sau rudderfish.

Carnea acestor pești conține esteri de ceară, substanțe pe care organismul uman nu le poate digera eficient.

După consumul unei cantități mai mari de pește unt pot apărea dureri abdominale, greață și un tip caracteristic de diaree provocată de eliminarea grăsimilor nedigerate. Unele persoane pot dezvolta și reacții alergice, precum erupții cutanate, umflături sau dificultăți de respirație.

Pe lista speciilor cu valoare nutritivă mai redusă este inclus frecvent și pangasiusul. Acest pește, apreciat pentru prețul accesibil, conține cantități mici de acizi grași Omega 3 și mai puțină vitamina D decât multe alte specii.

Din punct de vedere nutrițional, pangasiusul este inferior unor pești precum somonul, heringul, sardinele sau păstrăvul.

În cazul pangasiusului, specialiștii atrag atenția și asupra condițiilor de creștere. Calitatea cărnii poate depinde de mediul în care au fost crescuți peștii și de tipul de hrană utilizat în fermele piscicole.

Care sunt cele mai sănătoase tipuri de pește?

Cele mai sănătoase tipuri de pește sunt cele bogate în acizi grași Omega 3, vitamina D și proteine de calitate, dar care conțin în același timp niveluri reduse de substanțe poluante. Printre cele mai bune alegeri se numără peștii grași de apă sărată, precum somonul, macroul, heringul și sardinele.

Somonul oferă cantități mari de acizi grași Omega 3 și vitamina D, iar specialiștii recomandă, atunci când este posibil, alegerea somonului sălbatic. Macroul de Atlantic este o opțiune accesibilă și bogată în nutrienți, iar heringul se remarcă prin conținutul ridicat de vitamina D.

Dacă preferi pești cu carne mai slabă, poți alege codul, halibutul sau șalăul. Pentru prăjire și coacere sunt potriviți păstrăvul și bibanul.

Atunci când cumperi pește, verifică dacă are un miros proaspăt, ochi limpezi și ușor proeminenți, precum și o carne fermă și elastică.