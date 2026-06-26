Bei apa asta pe căldură? Te otrăvești la propriu, avertizează experții / FOTO: magnific.com @romanshyshak

A revenit vara toridă. Căldura apasă puternic, iar prognozele nu lasă loc de interpretări, urmează mai multe zile fierbinți. În astfel de condiții, ajungem să bem apă aproape continuu. Din păcate, nu orice tip de apă potolește setea în siguranță. Experții avertizează asupra unui tip anume. În loc să hidrateze, poate deveni periculoasă.

Hidratarea în zilele caniculare este extrem de importantă deoarece corpul transpiră intens și pierde apă și electroliți. Lipsa unei hidratări corecte poate duce la deshidratare, slăbiciune, dureri de cap, probleme de circulație și chiar insolație.

Apa ajută la menținerea temperaturii corpului și susține funcționarea tuturor organelor.

CITEȘTE ȘI: Primul Cod Roşu de caniculă din acest an. Temperaturi de 40 de grade ziua, 25 de grade noaptea

Ce tip de apă este cel mai bun pe caniculă? Ce te răcorește mai bine

Când temperatura depășește 30 de grade Celsius, organismul cere hidratare. Este un răspuns natural la supraîncălzire.

Cei mai mulți oameni aleg apă îmbuteliată, adesea stocată în mașină, în ghiozdan sau pe pervaz. Aceasta este o greșeală majoră! Temperatura ridicată poate duce la eliberarea de substanțe nocive din ambalajele din plastic, mai ales din sticlele subțiri din PET, notează Fakt. În acest fel, în apă pot ajunge microplastice și substanțe chimice precum BPA, un compus suspectat că are efect toxic, influențează sistemul hormonal și poate crește riscul de infertilitate.

Microplasticul este format din particule microscopice de plastic care ajung în organism prin apă și se pot depune în organele interne. După cum explică dr. Karolina Kowalczyk, inginer în tehnologia alimentară, pentru sursa citată, microplasticul poate perturba funcționarea sistemului hormonal, poate slăbi imunitatea și poate provoca leziuni permanente ale țesuturilor.

Și mai grav, nu poate fi detectat cu ochiul liber. Singurele semne de avertizare pot fi apa tulbure, schimbarea gustului sau a mirosului ori o sticlă deformată. Acesta este un semnal că apa nu ar trebui băută.

VEZI ȘI: El Niño este doar o distragere a atenției? Valul de căldură mortal din Europa nu se datorează unui fenomen meteorologic natural, avertizează experții

Ce apă este cea mai bună pe caniculă?

Cea mai bună alegere în zilele fierbinți este apa păstrată în sticle de sticlă sau în recipiente termo din oțel, care nu reacționează la temperatură. Este recomandat să alegi apă din surse sigure și să eviți consumul repetat din aceeași sticlă de plastic, mai ales dacă a fost deja deschisă. Bacteriile din cavitatea bucală, combinate cu căldura, pot duce la intoxicații sau probleme digestive.

Iarna este mai ușor să fim atenți, vara însă confortul preia controlul. Totuși, modul în care păstrăm apa poate influența nu doar starea de bine, dar și sănătatea.

De aceea, în perioadele de caniculă, este mai bine să te gândești de două ori înainte să bei apă dintr-o sticlă de plastic lăsată la soare.