5 alimente care ajută la ameliorarea durerilor de cap

Da, le știm cu toții: durerile de cap apar brusc și pot fi puternice. Dacă nu vrei să apelezi de fiecare dată la medicamente, la primele semne te poți ajuta de aceste cinci alimente care pot reduce durerea, pot stimula circulația sângelui sau pot regla nivelul de energie al organismului, notează Blick.

CITEȘTE ȘI: Alimentul care te ajută să ai grijă de sănătatea digestivă în sezonul cald

Cofeină

FOTO: magnific.com @jakubzerdzicki

Faptul că în diverse medicamente pentru dureri de cap se găsește cofeină nu este întâmplător. Aceasta nu doar că îmbunătățește capacitatea de concentrare și performanța, dar stimulează și metabolismul și circulația sângelui.

Vasele de sânge dilatate din creier, de exemplu în cazul migrenei, sunt contractate de cofeină, iar durerea resimțită se reduce. Cei care adaugă și sucul unei jumătăți de lămâie în cafea pot reduce suplimentar durerea de cap datorită efectului vitaminei C.

Curmale, stafide și caise uscate

FOTO: magnific.com @bt1976

Luăm aspirină pentru că acidul salicilic ameliorează rapid durerea.

Este bine de știut că în curmale, stafide și caise uscate se găsește o cantitate mare, naturală, din acest compus activ.

VEZI ȘI: Alimentele care îmbunătățesc autocontrolul și reduc impulsivitatea: Explicația unui psihiatru

Cartofi

FOTO: magnific.com @New Africa

Deși nu sunt un aliment dietetic propriu-zis, conținutul ridicat de carbohidrați are avantaje. Acesta ajută la echilibrarea nivelului de energie al organismului și previne scăderea glicemiei.

Un alt beneficiu al cartofilor este că acoperă o mare parte din necesarul zilnic de potasiu.

Nuci

FOTO: magnific.com @New Africa

Nucile, considerate din punct de vedere botanic fructe cu sâmbure, sunt numite „hrană pentru nervi”. Nu este întâmplător. Ele conțin mult magneziu, care susține mușchii, nervii și inima, sunt bogate în vitamine din grupul B și au un conținut ridicat de aminoacid L-triptofan, din care organismul produce serotonina, hormonul fericirii.

Aici se închide cercul. Când ne lipsește acest hormon, devenim mai sensibili și percepem durerea mai ușor și mai intens.

CITEȘTE ȘI: Persoanele care consumă această gustare își pot crește riscul de cancer cu 50%, arată un studiu

Apă minerală

FOTO: magnific.com @Jomkwan

O cauză frecventă a durerilor de cap este deshidratarea, lucru pe care îl știm cu toții după o noapte cu consum de alcool. Alcoolul elimină lichide și minerale din organism.

Ce ajută? Hidratarea. Cel mai bine este apa minerală cu un conținut ridicat de magneziu. Acest mineral ajută organismul să facă față stresului și solicitării fizice.

DISCLAIMER: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical. Pentru diagnostic, tratament sau dureri de cap persistente ori severe, apelează la medic.