DCNews Lifestyle
Data publicării: 22 Mai 2026

Românii au talent 2026, ultima semifinală. Cine sunt concurenții care speră la un loc în Marea Finală
Autor: Loredana Iriciuc

romanii-au-talent-22-mai Românii au talent 2026, ultima semifinală. Cine sunt concurenții care speră la un loc în Marea Finală / FOTO: captură YouTube
Emoțiile ating punctul maxim la „Românii au talent”. Vineri seară, 22 mai 2026, de la ora 20:30, PRO TV difuzează ultima semifinală LIVE a sezonului 16. Cei 12 concurenți rămași în competiție vor încerca să obțină voturile publicului și aprecierea juriului pentru a ajunge în Marea Finală.

Miza este uriașă. Concurenții luptă pentru ultimele locuri disponibile în finală și pentru șansa de a câștiga premiul cel mare, în valoare de 120.000 de euro.

După două semifinale care au adus momente intense și prestații apreciate de telespectatori, competiția continuă cu o ediție decisivă. Pe scenă vor urca copii talentați, dansatori, acrobați și artiști care au pregătit numere speciale pentru această etapă a concursului.

Cine sunt cei 12 concurenți din ultima semifinală Românii au talent

În această ediție, publicul îi va vedea pe:

  • Daria Dominica Rusu
  • Denis Popovichenko
  • Lidia Zainea
  • Eric și Eduard
  • Iosif Mândru
  • Mikhail Ermakov
  • Rebeca Tomescu
  • Agnese Bresaola
  • Andrada Olteanu
  • Roberto Bunea
  • Denis Flueraș
  • Danny Budiski

Fiecare concurent speră să transforme apariția de vineri seară într-un moment care să convingă telespectatorii că merită un loc în finală.

Juriul și prezentatorii urmăresc o seară decisivă

La masa juriului se vor afla Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete. Atmosfera va fi completată de Pavel Bartoș și Smiley, cei care vor prezenta semifinala LIVE.

Fiecare prestație poate schimba clasamentul. În această etapă, votul publicului are rol decisiv în alegerea concurenților care vor merge mai departe în competiție.

Cei care vor să își susțină favoriții pot vota prin SMS, la numărul 1444, folosind codul alocat fiecărui concurent. Votul poate fi acordat și online, din orice țară, pe platforma voteaza.protv.ro. Ultima semifinală LIVE „Românii au talent” poate fi urmărită vineri, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

