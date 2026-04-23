€ 5.0924
|
$ 4.3551
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
LOTO: Peste 3,3 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, din 23 aprilie, 2026
Data publicării: 10:30 23 Apr 2026

LOTO: Peste 3,3 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, din 23 aprilie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

Loto2

LOTO. Joi, 23 aprilie, 2026, au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 23 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 19 aprilie, 2026, Loteria Romana a acordat 42.561 de castiguri in valoare totala de peste 69,15 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 200.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA JOKER

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 19.04.2026, pentru tragerea Joker din data de 23.04.2026 Loteria Română suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 200.000 de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,22 milioane de lei (peste 3,37 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,72 milioane de lei (peste 1,12 milioane de euro).

LOTO. La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 287.000 de lei (peste 56.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 726.600 de lei (peste 142.500 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 97.300 de lei (peste 19.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 169.100 de lei (peste 33.100 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. Reamintim ca la tragerea Joker din 19.04.2026 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc si din istoria Loteriei Române. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro si a fost completat cu doua variante la Joker, pretul acestuia fiind de 14,50 de lei.

LOTO. La tragerea Loto 6/49 din data de 19.04.2026, la categoria a II-a, s-au inregistrat cinci castiguri in valoare de 68.399,45 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Olanesti si din Bucuresti, sector 2, pe joc-loto.loto.ro, pe joaca.loto.ro si la o statie de plata partenera.

LOTO. Tot la tragerea Joker din data de 19.04.2026, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 146.873,43 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Bucuresti, sector 2 si pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 23  aprilie, 2026

Loto 6/49: 

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Corneliu Ștefan, în vizită la noul centru de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice de la Răzvad
Publicat acum 25 minute
Deputatul Andrei Csillag, ex-POT, condamnat după ce a urcat beat la volan
Publicat acum 25 minute
Averea miliardarilor ruși crește cu 11% în ciuda sancțiunilor și a războiului din Ucraina
Publicat acum 33 minute
”La programul SAFE, PSD a fost părinte din prima clipă” spune Radu Miruță. Ministrul Apărării: Vicepremierul PSD a fost chiar încântat
Publicat acum 43 minute
Creșterea litigiilor în real estate: cum intervin avocații specializați în soluționarea disputelor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Haos cu demisiile miniștrilor PSD. Nu mai pleacă, în bloc, în timpul ședinței de Guvern, nici înainte. Ce decizie au luat
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Pică Guvernul dacă pleacă miniștrii PSD? Augustin Zegrean arată când poate fi, de fapt, sesizată CCR. ”Nu dă consultații”
Publicat acum 6 ore si 33 minute
Horoscop 23 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 31 minute
TOP bancuri de Sf. Gheorghe
Publicat acum 4 ore si 24 minute
Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, plasat sub control judiciar de DNA
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close