LOTO: Peste 5,86 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 11 iunie 2026

LOTO. Joi, 11 iunie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 11 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 iunie, 2026, Loteria Romana a acordat 25.400 de castiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 30,79 milioane de lei (peste 5,86 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 594.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 241.000 de lei (peste 45.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 264.100 de lei (peste 50.300 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc s-a caștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 57.571,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Otopeni.



Rezultatele tragerilor de joi, 11 iunie 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: