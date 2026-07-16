LOTO: Peste 7,93 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 16  iulie 2026

LOTO. Joi, 16 iulie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 16 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 12 iulie, 2026, Loteria Romana a acordat 26.800 de castiguri in valoare totala de peste 3,23 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro). La categoria a II-a reportul este in valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro) si la categoria a III-a se inregistreaza un report de peste 61.200 de lei.

LOTO. La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 96.700 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 307.400 de lei (peste 58.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 379.289,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 16 iulie, 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: