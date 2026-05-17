Unde va avea loc Eurovision 2027 în Bulgaria? Un oraș popular printre români vrea să fie gazdă

După victoria Bulgariei la Eurovision, întrebarea care se află pe buzele tuturor este: Unde va avea loc Eurovision 2027? A devenit una dintre cele mai discutate teme în spațiul online, iar mai multe orașe își exprimă deja interesul pentru a găzdui competiția.

Burgas își anunță intenția

Unul dintre primii candidați care a intrat în discuție pentru Eurovision 2027 este Burgas. Primarul orașului, Dimitar Nikolov, a transmis public că localitatea de la Marea Neagră își dorește să organizeze evenimentul, chiar dacă Sofia este considerată de mulți drept opțiunea principală.

El a scris că, deși înțelege avantajul capitalei, Burgas vrea să intre serios în competiție și este pregătit să ofere condiții pentru un eveniment de amploare.

„Știu că Sofia ar fi o gazdă excelentă, dar declar dorința categorică a orașului Burgas de a găzdui competiția. Vom face tot posibilul ca totul să fie perfect. Și va fi”, a transmis edilul.

Discuția a pornit imediat după victoria țării. Deși regulile concursului stabilesc că țara câștigătoare devine gazda ediției următoare, alegerea orașului nu este automată și se decide separat.

În acest context, mai multe orașe bulgare au început să fie luate în calcul pentru organizare, fiecare încercând să își susțină candidatura.

Sofia și Varna intră în discuție

Pe lângă Burgas, și Sofia este văzută ca un candidat puternic pentru Eurovision 2027, fiind capitala și principalul centru logistic al țării.

Totodată, Varna a fost menționată în dezbaterea publică, mai ales după ce primarul orașului și-a exprimat susținerea pentru artista care a adus victoria Bulgariei. Varna este orașul natal al Darei, câștigătoarea de anul acesta. Deși nu există o candidatură oficială, orașul de la Marea Neagră rămâne în atenție.

Reacții din lumea culturală și politică

Tema a fost amplu comentată și de oficiali. Ministrul Culturii a subliniat că succesul obținut reflectă talentul și munca echipei din spatele piesei câștigătoare și că impactul depășește zona muzicală, având efecte asupra imaginii culturale a Bulgariei.

La rândul său, premierul a descris victoria drept una cu rezonanță internațională și a transmis că rezultatul arată potențialul țării pe scena europeană, încheind cu ideea că Bulgaria este pregătită pentru următoarea ediție a competiției.

Miloshev a avut cuvinte de apreciere la adresa cântăreței, a echipei sale de producție și a Televiziunii Naționale Bulgare, spunând că acest succes va contribui puternic la creșterea interesului internațional față de cultura modernă a Bulgariei. El a descris victoria la Eurovision ca fiind „o noapte fantastică și de neuitat” și a subliniat că astfel de reușite îi apropie pe bulgari, atât în interiorul țării, cât și în diaspora.

La rândul său, premierul Rumen Radev a reacționat la scurt timp după triumf, catalogând rezultatul drept „o victorie bulgară cu rezonanță globală”. Într-o postare pe Facebook, acesta a afirmat că DARA a reușit să depășească „toate calculele complicate și prejudecățile votului” prin talent și profesionalism. De asemenea, a adăugat: „DARA este încă o dovadă că Bulgaria poate câștiga”, încheind mesajul cu declarația: „Bulgaria așteaptă Europa și lumea la Eurovision 2027.”

Decizia finală privind orașul gazdă va fi luată în perioada următoare, în funcție de evaluările organizatorilor și capacitatea logistică a fiecărei candidaturi, conform Novinite.

