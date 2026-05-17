Eurovision 2026: Prima reacție a unui membru din juriul Moldovei, despre punctajul mic oferit României. "Aprecierea scăzută a fost justificată"
Data publicării: 17 Mai 2026

Eurovision 2026: Prima reacție a unui membru din juriul Moldovei, despre punctajul mic oferit României. "Aprecierea scăzută a fost justificată"
Autor: Doinița Manic

imagine cu scena Eurovision 2026 Fiecare juriu național la Eurovision acordă puncte pe baza repetiției generale dedicate juriilor („jury show”), desfășurată cu o seară înainte de finală. Foto: captură video
Unul dintre membrii juriului Republicii Moldova care au dat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026, a venit cu o reacție, după valul de critici din mediul online.

E scandal după ce juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte piesei „Choke me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu din România în finala Eurovision 2026. Unii vorbesc chiar despre trădare națională, după ce decizia juraților moldoveni a stârnit un val de nemulțumire în mediul online, mai ales că România a dat Moldovei 10 puncte.

Unul dintre membrii juriului din Republica Moldova a venit între timp cu o reacție. Este vorba despre Victoria Cușnir, jurnalistă și realizatoare de radio. Aceasta a susținut că ea a dat un punctaj mare României, dar că nu toți jurații au avut aceeași părere.

În plus, ea a subliniat faptul că fiecare juriu național acordă puncte pe baza repetiției generale dedicate juriilor („jury show”), desfășurată cu o seară înainte de finală, nu pe baza evoluției din seara marii finale pe care oamenii au văzut-o la TV. Potrivit ei, au fost diferențe mari între prestația Alexandrei Căpitănescu văzută de juriu și prestația din seara finalei Eurovision 2026.

Victoria Cușnir: Ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Au fost diferențe enorme

"Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix doua soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte buna. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund.

Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. (adică cu o zi înainte de marea finală Eurovision 2026) Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului.
PS: Satoshi aseară a fost mai bun ca în semifinală. Și azi la fel. Tare m-am bucurat", a scris Victoria Cușnir pe pagina ei de Facebook.

