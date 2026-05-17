Data publicării: 17 Mai 2026

Alex, fiul unui viceprimar, a murit la 19 ani după ce a căzut cu motocicleta într-o râpă
Autor: Bogdan Bolojan

alex balan enduro
O tragedie a lovit comunitatea din Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Alex Bălan, un tânăr de doar 19 ani, cunoscut în rândul pasionaților de motociclism off-road, și-a pierdut viața după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie, în timpul unui antrenament pe un traseu montan extrem de dificil.

Tânărul era fiul viceprimarului comunei, Florin Bălan, iar vestea morții sale a șocat întreaga zonă.

Accidentul s-a produs în zona Secu - Vârful Heniu Mare, o regiune cunoscută printre riderii de enduro pentru traseele spectaculoase, dar și pentru gradul ridicat de pericol. Alex ieșise pe traseu pentru antrenamente înaintea competiției Enduro Heniu 2026, programată la finalul lunii mai în Prundu Bârgăului. Potrivit presei locale, chiar în ziua tragediei organizatorii explorau noi porțiuni de traseu pentru concurs.

Tânărul era descris de apropiați ca fiind extrem de pasionat de motoarele de enduro și de sporturile cu adrenalină. În comunitatea locală era cunoscut simplu drept „Alex”, băiatul viceprimarului, un adolescent care își petrecea mare parte din timp pe munte, printre trasee forestiere și competiții off-road.

Zona în care a murit este considerată una dintre cele mai periculoase

Pasionații de enduro spun că traseele din Munții Bârgăului ascund numeroase capcane. Denivelările abrupte, diferențele mari de nivel și râpele adânci transformă orice clipă de neatenție într-un risc mortal. Exact asta s-ar fi întâmplat și în cazul lui Alex.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bistrița-Năsăud, salvatorii au fost chemați într-o zonă greu accesibilă, unde l-au găsit pe tânăr în stop cardio-respirator. Au intervenit echipaje SMURD, terapie intensivă mobilă și salvamontiști, însă manevrele de resuscitare nu au mai avut rezultat.

„Victima a fost găsită în stop cardiorespirator. S-au aplicat manevre de resuscitare, dar organismul tânărului nu a răspuns intervențiilor”, au transmis salvatorii.

Moartea lui Alex a produs un val de mesaje de condoleanțe în comunitate și în rândul celor implicați în sporturile off-road. Familia Bălan este una cunoscută în localitate, mai ale că tatăl său este viceprimar al comunei Prundu Bârgăului.

Localnicii spun că Alex era un tânăr energic, apropiat de prieteni și foarte implicat în lumea enduro.

motocicleta
enduro
