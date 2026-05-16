€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Se majorează, din nou, prețul rovinietei. Ajunge la aproximativ 300 de lei/an, în funcție de emisiile poluante (EURO)
Data publicării: 16 Mai 2026

Se majorează, din nou, prețul rovinietei. Ajunge la aproximativ 300 de lei/an, în funcție de emisiile poluante (EURO)
Autor: Roxana Neagu

masini trafic bucuresti foto pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Prețul rovinietei s-ar putea schimba din nou începând cu 1 iulie, asta după majorarea - chiar dublarea- de anul trecut.

”Rovinieta se stabileşte şi se aplică în funcţie de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare. Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini”, se menţionează în proiectul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pus în dezbatere. 

Rovinieta ajunge la aproape 300 de lei anual pentru mașinile Euro IV/V

Conform anexei la proiect, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv şoferul) şi al autoturismelor, pentru vehiculele electrice şi cele EURO VI, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile şi 254 lei pentru un an. În cazul vehiculelor EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile şi 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile şi 330 lei pentru un an, arată Agerpres. 

În ceea ce priveşte vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone acestea vor fi cuprinse între 52 şi 67 lei pe o zi, 69 şi 90 lei pentru 10 zile, 110 şi 143 lei pentru 30 de zile, 173 şi 225 lei pentru 60 de zile şi 579-753 lei pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaun şi maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele vor fi începe de la 173-225 lei pentru o zi până la 1.931-2.510 lei pentru un an, iar pentru cele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun de la 306-397 lei pentru o zi la 3.400-4.420 lei pentru un an.

Cuantumul rovinietei, stabilit în lei, se va actualiza anual, până la 31 decembrie, în funcţie de indicele preţurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior, după o formulă stabilită de minister. Valoarea rovinietei actualizată anual se va aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rovinieta
pret rovinieta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
”Cum mi-am luat țeapă de 1000 de euro la Booking” cu o cazare în Italia. Au fost verificate recenziile și chiar a fost sunat un operator al platformei înainte
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Se majorează, din nou, prețul rovinietei. Ajunge la aproximativ 300 de lei/an, în funcție de emisiile poluante (EURO)
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Românii se laudă pe internet cu "țepele" pe care le-au dat când și-au vândut mașinile: "Am pus două mingi de handbal bine umflate"
Publicat acum 1 ora si 52 minute
O mașină a intrat cu 160 km/h în pietoni, în Modena, Italia. Se conturează ipoteza unui atac: Cine este șoferul
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Proiectil cu 2 kg de explozibil, descoperit în curtea unei proprietăți din Tulcea. MApN, anunț de ultimă oră
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
Publicat acum 12 ore si 41 minute
Horoscop 16 mai 2026. Lună Nouă în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 12 ore si 2 minute
Un nou ciclon lovește România. Cod Galben de furtuni și grindina. ANM, harta zonelor vizate - FOTO
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Accident grav pe Autostrada Moldovei. UPDATE: Unul dintre șoferi era băut. Patru persoane au ajuns la spital - FOTO
Publicat acum 15 ore si 36 minute
BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close