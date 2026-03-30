DCNews Stiri Șofer beat criță, reținut de polițiști în Hunedoara: Ce alcoolemie avea bărbatul
Data actualizării: 22:43 30 Mar 2026 | Data publicării: 22:39 30 Mar 2026

Șofer beat criță, reținut de polițiști în Hunedoara: Ce alcoolemie avea bărbatul
Autor: Iulia Horovei

beat la volan alcool Șofer cu o sticlă de alcool la volan. Sursa foto: Freepik

Un șofer din municipiul Petroșani, în vârstă de 37 de ani, a fost reținut de polițiști, după ce a fost depistat beat la volan, având o alcoolemie apropiată de coma alcoolică.

Un șofer din municipiul Petroșani, în vârstă de 37 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, luni, 30 martie, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.

Bărbatul, depistat cu o alcoolemie de peste 3g/l

Polițiștii l-au depistat în trafic pe șoferul care s-a urcat beat la volan, fără a reuși, însă, testarea cu etilotestul, din cauza stării avansate de ebrietate a bărbatului. Acesta avea o alcoolemie de 3,53 g/l, respectiv 3,23 g/l alcool pur în sânge.

„La data de 30 martie 2026, poliţiştii Serviciului Rutier au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 37 de ani, din municipiul Petroşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod penal)”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Hunedoara.

Bărbatul a fost depistat în trafic în localitatea Sântămăria-Orlea, fiind  dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

„A fost depistat în trafic la data de 23 martie 2026, pe DN66, pe raza comunei Sântămăria-Orlea, iar din cauza stării avansate de ebrietate nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiind transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Conform buletinului de analiză toxicologică, bărbatul avea o alcoolemie de 3,53 g/l, respectiv 3,23 g/l alcool pur în sânge. Cercetările continuă în acest caz”, au mai transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

Precizăm că o comă alcoolică apare, de regulă, la o concentrație de alcool în sânge de peste 3,0 - 4,0 g/l, fiind o stare critică, cu risc vital. Ea se caracterizează prin pierderea conștienței și reflexe diminuate.

Citește și: Ai băut și vrei să te urci la volan? Risc de moarte. Trucuri pentru a înșela etilotestul, demontate de un medic

