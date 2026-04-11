Producția auto din România scade în 2026 în timp ce înmatriculările noi au evoluții mixte

Data publicării: 12:59 11 Apr 2026

Autor: Dana Mihai

Producţia de autoturisme din România a înregistrat o scădere de 4,5%, în luna martie a acestui an faţă de perioada similară din 2025, arată datele publicate de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Potrivit sursei citate, în prima lună de primăvară din 2026, au fost produse, la nivel naţional, 48.175 de autoturisme, de la 50.463 de unităţi, în martie, anul trecut.

Dacia și Ford Otosan împart producția națională

În intervalul analizat, Uzina Dacia de la Mioveni a produs 24.264 de exemplare, în timp ce alte 23.911 de unităţi au ieşit pe poarta fabricii Ford Otosan de la Craiova.

Raportat la primele trei luni din anul anterior, în 2026, producţia de automobile se situează la un nivel de 128.419 de unităţi, dintre care 64.679 de unităţi Dacia, respectiv 63.740 de unităţi Ford Otosan.

Pe ansamblu, s-a înregistrat o scădere de 5,4% a producţiei auto faţă de aceeaşi perioadă din 2024, când au fost consemnate 135.723 de exemplare.

În ceea ce priveşte înmatriculările de autoturisme noi în România, statistica ACAROM relevă faptul că, în decursul lunii martie a acestui an, acestea au crescut 4,65% faţă de acelaşi interval din 2025, până la un volum de 10.383 de unităţi.

Declin puternic pe primul trimestru la înmatriculări

Conform datelor centralizate după primele trei luni, volumul autoturismelor noi înmatriculate a ajuns la 27.275 de exemplare, în scădere cu 19%, comparativ cu primul trimestru din anul anterior.

Clasamentul pe mărci al autoturismelor noi, pentru perioada ianuarie - martie 2026, are pe primele trei locuri: Dacia - cu 4.983 de exemplare, Toyota (2.597) şi Skoda (2.545).

Referitor la autoturismele second hand, înmatriculate pentru prima oară în România, acestea au atins, la trei luni, 89.584 de unităţi, în scădere cu 6,8%, de la un an la altul.

