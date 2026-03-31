Microbuzele electrice românești cuceresc Europa: Producător din Câmpina, succes pe piața din Franța

Microbuzele electrice fabricate la Câmpina ajung în tot mai multe țări europene, iar Franța a devenit principala destinație de export.

Aproape 90% din producția companiei pleacă peste hotare, cererea fiind în continuă creștere. Interesul pentru vehiculele românești a fost confirmat recent în sudul Franței, unde zeci de companii de transport au participat la sesiuni de testare. Evenimentul a reunit operatori, consultanți și jurnaliști din domeniu, interesați de soluții de mobilitate mai accesibile și mai puțin poluante.

Testele de drum au convins rapid o parte dintre participanți, unii dintre aceștia plasând comenzi chiar pe loc. Microbuzele sunt concepute în special pentru transportul urban și școlar, având o capacitate de până la 35 de locuri. Unul dintre cele mai populare modele este deja produs în serie, în special pentru piața franceză, unde este utilizat frecvent pentru transportul elevilor.

Succesul companiei Aveuro International nu este întâmplător. Încă de la lansare, în 2015, producătorul a mizat pe export și pe adaptarea produselor la cerințele piețelor vestice. Prezența constantă la târguri internaționale importante din Belgia, Germania sau Spania a contribuit la creșterea vizibilității și la atragerea de noi clienți.

Un alt avantaj major este omologarea europeană a vehiculelor, care permite înmatricularea rapidă în orice țară din Uniunea Europeană. Microbuzele sunt construite pe platforme consacrate și sunt livrate cu certificate de conformitate valabile la nivel internațional.

Într-o industrie extrem de competitivă, producătorul din Câmpina reușește să se diferențieze prin prețuri competitive și flexibilitate, consolidându-și poziția pe piața europeană. Aproape 90% din microbuzele electrice produse aici ajung deja la export, confirmând potențialul industriei auto românești în sectorul mobilității verzi.



