Aglomerație pe Valea Prahovei, înainte de 1 Mai. Mașini bară la bară pe DN1, în Comarnic și Bușteni
Data actualizării: 19:41 30 Apr 2026 | Data publicării: 19:40 30 Apr 2026

Aglomerație pe Valea Prahovei, înainte de 1 Mai. Mașini bară la bară pe DN1, în Comarnic și Bușteni
Autor: Andrei Itu

masini trafic bucuresti foto pexels

Joi după-amiază, pe DN 1 în zona Valea Prahovei, pe direcția spre stațiunile montane, se înregistrează colane de mașini în trafic, în contextul afluxului de turiști pentru a petrece minivacanța de 1 Mai.

Valori mari de trafic sunt înregistrate, joi după-amiază, pe DN 1 Valea Prahovei, pe sensul de deplasare către stațiunile de la munte. Mii de turiști sunt așteptați să petreacă aici minivacanța de 1 Mai.

Coloane de mașini în județul Prahova, înainte de 1 Mai

Conform datelor comunicate de Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova, valorile de trafic sunt crescute în zona Comarnic, dar și în stațiunea Bușteni, unde sunt aglomerări de mașini.

De asemenea, pe întreaga rețea de drumuri din Prahova sunt precipitații sub formă de ploaie, fapt care impune o atenție mai mare din partea șoferilor, în contextul reducerii aderenței carosabilului, notează IJP.

Mare, atenție, de 1 Mai! Sfaturi pentru șoferi!

Polițiștii le transmite șoferilor să circule cu viteză adaptată permanent condițiilor de drum, trafic și vizibilitate. De asemenea, sunt sfătuiți să să păstreze o distanță corespunzătoare față de mașina din față și să evite manevrele riscante, precum depășirile neregulamentare. Utilizarea corespunzătoare a sistemele de iluminare și semnalizare este la fel extrem de importantă.

Citește și: Vremea în minivacanța de 1 Mai. Roxana Bojariu (ANM) explică de ce vom avea temperaturi mai scăzute / video

