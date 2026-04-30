Aglomerație pe Valea Prahovei, înainte de 1 Mai. Mașini bară la bară pe DN1, în Comarnic și Bușteni

Joi după-amiază, pe DN 1 în zona Valea Prahovei, pe direcția spre stațiunile montane, se înregistrează colane de mașini în trafic, în contextul afluxului de turiști pentru a petrece minivacanța de 1 Mai.
Conform datelor comunicate de Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova, valorile de trafic sunt crescute în zona Comarnic, dar și în stațiunea Bușteni, unde sunt aglomerări de mașini.
De asemenea, pe întreaga rețea de drumuri din Prahova sunt precipitații sub formă de ploaie, fapt care impune o atenție mai mare din partea șoferilor, în contextul reducerii aderenței carosabilului, notează IJP.
Polițiștii le transmite șoferilor să circule cu viteză adaptată permanent condițiilor de drum, trafic și vizibilitate. De asemenea, sunt sfătuiți să să păstreze o distanță corespunzătoare față de mașina din față și să evite manevrele riscante, precum depășirile neregulamentare. Utilizarea corespunzătoare a sistemele de iluminare și semnalizare este la fel extrem de importantă.
Citește și: Vremea în minivacanța de 1 Mai. Roxana Bojariu (ANM) explică de ce vom avea temperaturi mai scăzute / video
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci