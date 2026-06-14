Victorie istorică, urmată de haos pe străzi. Ce s-a întâmplat în New York

Victorie istorică pentru New York Knicks și haos pe străzile din Manhattan.

Un autobuz folosit pentru transportul fanilor la meciurile Cupei Mondiale a fost incendiat, iar un adolescent a fost împușcat în timpul sărbătorilor care au urmat succesului echipei newyorkeze în finala NBA.

Mii de suporteri au ieșit pe străzi sâmbătă noaptea pentru a celebra victoria Knicks, care a adus clubului primul titlu după 1973. Fanii au aprins artificii și grenade fumigene și au scandat „Knicks in five!”, referindu-se la faptul că echipa a câștigat finala în cinci meciuri.

Aceasta a fost doar a treia prezență a celor de la Knicks într-o finală NBA după eșecurile din 1994 și 1999, iar de această dată au reușit să învingă San Antonio Spurs.

Autobuzele Cupei Mondiale, luate cu asalt de mulțime

În jurul orei 2:00 dimineața, un adolescent de 17 ani a fost împușcat în picior în zona Times Square, potrivit poliției din New York. Trei persoane au fost reținute pentru audieri.

Pe măsură ce petrecerile au continuat în timpul nopții, sute de tineri au înconjurat un convoi format din aproximativ 15 autobuze care transportaseră suporteri de la meciul Cupei Mondiale dintre Brazilia și Maroc, disputat în apropierea orașului New York și încheiat la egalitate.

Unii dintre participanți s-au urcat pe acoperișurile autobuzelor, au pătruns în interior și s-au așezat chiar la volan.

Un autobuz a fost incendiat, iar alte vehicule au fost distruse

Unul dintre autobuzele școlare galbene închiriate de autoritățile locale pentru transportul fanilor a fost incendiat, potrivit unui jurnalist Reuters aflat la fața locului. Nu se știe deocamdată dacă cineva a fost rănit în incident.

Cel puțin alte trei autobuze au fost grav avariate de mulțime.

O bicicletă a fost urcată pe acoperișul unui autobuz, iar suporteri ai Braziliei s-au alăturat fanilor Knicks pe plafonul unui alt vehicul, fluturând steagul național.

Poliția a intervenit după ore întregi de tensiuni

După aproximativ două ore în care au încercat să țină situația sub control, polițiștii echipați pentru intervenții speciale au acționat pentru dispersarea mulțimii.

Mai multe străzi au fost închise, iar polițiști călare au împins mulțimea pentru a elibera zonele din jurul arenei Madison Square Garden, casa echipei Knicks.

„Este ca Revelionul înmulțit cu 20”

Carol Marino, un agent imobiliar din New York, care urmărea festivitățile după ce vizionase meciul într-un bar, a descris atmosfera drept una fără precedent.

„Doamne, este ca Revelionul înmulțit cu 20”, a spus aceasta.

În alte zone ale orașului, fanii au cântat la tobe, s-au îmbrățișat și s-au cățărat pe schele și semafoare.

Fanii Knicks trăiesc un moment pe care l-au așteptat o viață

Dean și Christina Smiros, un cuplu din New York, au declarat că au susținut Knicks întreaga viață și că sunt încântați să vadă echipa câștigând primul titlu din timpul vieții lor.

„Nu au mai câștigat dinainte să ne naștem noi”, a spus Christina.