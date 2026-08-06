„Tufișul” care împărțea amenzi. Metoda ingenioasă folosită de poliție pentru a prinde șoferii distrași de telefoanele mobile / foto și video

„Tufișul” care împărțea amenzi. Metoda ingenioasă folosită de poliție pentru a prinde șoferii distrași de telefoanele mobile / FOTO: captură Facebook @Dunellen Borough Police Department

Un departament de poliție din statul american New Jersey a ales o metodă neobișnuită pentru a combate folosirea telefoanelor mobile la volan. Un polițist din localitatea Dunellen, comitatul Middlesex, s-a deghizat într-un tufiș pentru a observa șoferii care încălcau legea privind utilizarea telefoanelor mobile în timp ce conduceau.

Acțiunea a avut loc pe North Washington Avenue, o arteră intens circulată, unde polițiștii au desfășurat un control dedicat combaterii condusului distras. Operațiunea a vizat șoferii care foloseau telefoane mobile ținute în mână, fapt interzis de legislația din statul New Jersey.

În doar șase ore, polițiștii au aplicat 74 de amenzi șoferilor surprinși că își foloseau dispozitivele electronice în timp ce se aflau la volan.

Fotografiile cu polițistul deghizat au devenit virale

Departamentul de Poliție din Dunellen a publicat pe rețelele sociale imagini cu polițistul îmbrăcat într-un costum de camuflaj, folosit în mod obișnuit pentru a se integra în vegetație. În fotografie, acesta ținea și o pereche de binocluri, iar imaginile au atras rapid atenția utilizatorilor și au generat numeroase glume inspirate de copaci și arbuști.

Mesajul publicat de polițiști a fost: „L-ai observat astăzi pe «tufișul» nostru? Dacă aveai privirea lipită de telefon, probabil că nu”.

Ulterior, reprezentanții poliției au explicat că fotografia avea rolul de a atrage atenția asupra campaniei de siguranță rutieră și că agentul nu a purtat costumul pe toată durata acțiunii.

Detectivul sergent Nicholas Goldman a declarat pentru CBS News New York: „Ca să lămurim elefantul, sau mai bine spus tufișul, din încăpere, polițistul nostru nu a purtat costumul ghillie pe întreaga durată a acțiunii de control. Fotografia a fost o modalitate creativă și relaxată de a atrage atenția asupra eforturilor noastre privind siguranța rutieră pe rețelele sociale”.

Un alt polițist a purtat un tricou pe care scria „Nu sunt polițist”

În cadrul aceleiași operațiuni, un alt polițist participant la controale a purtat un tricou pe care era imprimat mesajul „Nu sunt polițist”.

Întreaga acțiune a avut un singur scop, identificarea șoferilor care foloseau telefonul mobil în timpul condusului. Rezultatul a fost emiterea a 74 de sancțiuni într-un interval de șase ore.

Nicholas Goldman a explicat că ideea neobișnuită a urmărit să atragă atenția asupra unei probleme: „Deși a fost o acțiune amuzantă, misiunea din spatele ei este extrem de serioasă. Pentru un oraș cu o suprafață de aproximativ un kilometru pătrat, avem un număr relativ mare de accidente și căutam o metodă de control diferită”.

Polițiștii spun că au văzut șoferi care conduceau aproape fără mâini

Agentul Kevin Condis, responsabil cu siguranța traficului în Dunellen, spune că imaginile observate în timpul acțiunii au fost îngrijorătoare.

„Ceea ce vedem foarte des sunt oameni care țin pur și simplu telefonul în mână și urmăresc fie indicațiile GPS, fie fac apeluri video prin FaceTime. Din păcate, am văzut și multe persoane care țineau telefonul cu ambele mâini și conduceau aproape cu genunchii. Pare incredibil, dar foarte mulți făceau acest lucru”, explică el.

Prin această campanie, polițiștii au dorit să transmită un mesaj despre riscurile folosirii telefonului mobil în timpul condusului: „Mesajul sau notificarea pot să aștepte. Ține ochii la drum, nu la ecran”.

Autoritățile americane atrag atenția că folosirea telefonului mobil la volan continuă să reprezinte una dintre principalele cauze ale condusului distras și ale accidentelor rutiere. Campaniile de control și metodele creative de conștientizare au rolul de a determina cât mai mulți șoferi să renunțe la utilizarea dispozitivelor electronice în timp ce conduc.