Șase morți după prăbușirea unui bombardier Tu-95MS rusesc. Avionul este folosit în războiul din Ucraina

Imagini după prăbușirea unui bombardier rusesc. Sursa foto: Captură video, Verdades e Nada Mais, X

Un bombardier rusesc Tu-95MS, folosit de Rusia în războiul din Ucraina, s-a prăbușit marți în regiunea Amur, în Extremul Orient al Rusiei, în timpul unui zbor de antrenament. Șase membri ai echipajului au murit, iar unul a fost rănit.

Un bombardier strategic rusesc de tipul Tu-95 („Bear” în codul NATO) s-a prăbuşit marţi într-o regiunea izolată din Extremul Orient, în Rusia, în timpul unui zbor de antrenament, şase membri ai echipajului pierzându-și viața, au anunţat autorităţile ruse, citate de AFP.

„Avionul s-a prăbuşit într-o zonă nelocuită. Potrivit primelor informaţii, şase membri ai echipajului au murit, în timp ce un altul a fost rănit şi evacuat la o unitate spitalicească”, a indicat Ministerul rus al Apărării, citat de agenţiile de presă ruse.

Potrivit acestei surse, avionul nu avea arme la bord şi efectua un zbor de antrenament în regiunea Amur din Extremul Orient rus.

O echipă de anchetatori s-a deplasat la faţa locului pentru a stabili circumstanţele accidentului.

Motoarele avionului ar fi cedat

Aeronava s-a prăbușit într-o zonă nelocuită, în apropierea localității Krasnoyarovo. Unele surse relatează că trei dintre cele patru motoare ar fi cedat simultan la scurt timp după decolare, însă cauza accidentului nu a fost stabilită oficial, potrivit The Sun.

Tipul de avion prăbușit astăzi, Tu-95MS, este folosit de Rusia în războiul împotriva Ucrainei ca platformă pentru lansarea rachetelor de croazieră, în special Kh-101 și, în anumite cazuri, Kh-555/Kh-55. ISW (Institutul pentru Studiul Războiului) îl descrie drept unul dintre bombardierele strategice folosite în mod regulat pentru atacuri asupra Ucrainei, potrivit understadingwar.

Anul acesta, Ucraina a revendicat mai multe lovituri asupra bombardierelor Tu-95MS rusești, inclusiv la baza aeriană Engels-2, unde un astfel de aparat ar fi fost distrus sau grav avariat în iulie, iar un altul ar fi fost lovit pe 28 august, conform united24media.



Între timp, Rusia își continuă ofensiva în Ucraina. Moscova a bombardat în noaptea de luni spre marţi cu rachete şi drone în Ucraina centre logistice şi informatice, infrastructuri portuare şi feroviare, precum şi nave, a transmis Ministerul rus al Apărării, potrivit agenţiei EFE. Ucraina şi-a continuat, la rândul său, noaptea trecută atacurile cu drone asupra unor obiective în interiorul Rusiei, care susţine că apărarea sa antiaeriană a doborât în acest nou atac 129 de drone ucrainene cu rază lungă de acţiune deasupra şase regiuni ruseşti, a peninsulei Crimeea anexate şi a Mării Negre, potrivit Agerpres.