Atac cu cuțitul într-o școală din Slovacia. O profesoară a murit și alte două persoane au fost rănite

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O profesoară în vârstă de 61 de ani a murit, iar alte două persoane, printre care un copil, au fost rănite după ce un elev a atacat mai multe persoane într-o școală din Staskov, Slovacia, relatează AFP și Agerpres.

Salvatorii au anunțat că victima a decedat din cauza rănilor provocate de loviturile de cuțit. Un copil, aflat în stare gravă, și o profesoară în vârstă de 44 de ani, rănită în zona pieptului, au fost duși la spital.

Poliția a transmis că situația a fost stabilizată și se află sub control, potrivit unui comunicat. Presa locală relatează că autorul atacului ar fi un elev în vârstă de aproximativ 14 ani.

"Sunt profund întristat de incidentul tragic produs la şcoala din Staskov", a transmis preşedintele țării, Peter Pellegrini, care s-a declarat "şocat că este vorba de un nou caz în care un elev a atacat profesori şi un coleg de clasă".

"Constatăm că agresivitatea şi climatul de intoleranţă, propagate în principal de reţelele sociale şi de asemenea, din nefericire, de unii politicieni, otrăvesc pur şi simplu spaţiul public şi influenţează comportamentul copiilor noştri la şcoală", a mai transmis acesta într-un comunicat.

Premierul Robert Fico a transmis condoleanțe familiei și apropiaților victimei și a spus că urmărește evoluția situației după incidentul tragic.

În ianuarie 2025, un alt atac cu cuțitul a avut loc la un liceu din Spiska Stara Ves, în nord-estul Slovaciei. Un adolescent și-a ucis un coleg de clasă și o profesoară, iar o altă persoană a fost grav rănită.