Andrew Bailey, directorul adjunct al FBI, și-a anunțat demisia

Directorul adjunct al Biroului Federal de Investigații (FBI), Andrew Bailey, și-a anunțat luni demisia, pe fondul zvonurilor privind existența unor tensiuni cu directorul agenției, Kash Patel, relatează marți dpa.

'Cu mare mândrie pentru ceea ce am realizat, anunț că mă retrag din funcție pentru a mă întoarce la familia mea în Missouri', a scris Bailey pe platforma X. Înainte de a se alătura FBI, Bailey a ocupat funcția de procuror general al statului Missouri.

'Am încredere că directorul Patel va continua reforma FBI, va combate infracțiunile violente, va apăra securitatea națională, va asigura o responsabilitate organizațională solidă și va restabili încrederea publicului în această instituție de excelență', a adăugat Bailey.

În timpul mandatului președintelui Donald Trump, funcția de director adjunct al FBI a fost deținută în mod neobișnuit de două persoane.

Inițial, Bailey a împărțit postul cu celălalt director adjunct, Dan Bongino, un susținător convins al lui Trump, cunoscut pentru înclinația sa către teoriile conspirației și considerat de critici ca fiind necalificat pentru această funcție. După ce Bongino și-a anunțat demisia la sfârșitul anului trecut, Christopher Raia a preluat postul vacant.

Înainte de demisia lui Bailey, mai multe mass-media din SUA au relatat despre relația tensionată a directorului adjunct cu Patel, care a restructurat conducerea agenției de la preluarea mandatului.

Potrivit CBS, Patel, la rândul său un apropiat al lui Trump, l-a exclus pe Bailey de la reuniuni la care acesta ar fi trebuit să participe, deoarece Bailey criticase în repetate rânduri practicile FBI, calificându-le drept neconstituționale.

Presa americană a relatat de asemenea că Bailey fusese adus în cadrul agenției ca potențial succesor al lui Patel, pe fondul speculațiilor potrivit cărora directorul FBI și-ar putea pierde funcția, precizează Agerpres.