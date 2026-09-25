Gluma cu gust amar făcută de Regele Charles în Scoția: „Mă îndoiesc că voi mai fi în viață” Sursa foto: Agerpres

În timpul unei vizite la Portul Peterhead din Scoția, Regele Charles al III-lea a stârnit emoție printr-o glumă cu o tentă dureroasă despre propria viață și trecerea timpului. În timp ce lăuda eforturile echipelor din industria energiei regenerabile, monarhul a mărturisit că se îndoiește că va mai fi în viață la finalizarea marilor proiecte din zonă.

O clipă de umor englezesc combinată cu o notă de realism crud a atras atenția presei internaționale în timpul celei mai recente apariții publice a Regelui Charles al III-lea. Aflat în Scoția, în mijlocul oamenilor care lucrează la marile proiecte de energie verde, suveranul britanic a oferit o replică ușor melancolică despre propria viață și despre proiectele de anvergură care privesc deceniile următoare, notează standard.co.uk.

Vizita a avut loc la Portul Peterhead din Aberdeenshire, un punct nodal pentru industria regenerabilă offshore din Marea Nordului. Într-o atmosferă relaxată, monarhul a stat de vorbă cu ingineri, oficiali locali și elevi de liceu, însă un scurt moment din discursul de inaugurare a lăsat audiența fără cuvinte.

Regele Charles: „Mă îndoiesc că voi mai fi în viață până la finalizarea completă a tuturor lucrărilor”

În momentul în care a dezvelit o placă memorială ce marchează investițiile uriașe din zonă și planurile pe termen lung pentru tranziția energetică a regiunii, Regele Charles, care se luptă cu cancerul de doi ani, a vorbit despre efortul colectiv, dar a strecurat o aluzie apăsătoare: „Este fantastic să văd un asemenea efort remarcabil de lucru în echipă și coordonare, despre care mă îndoiesc că voi mai fi în viață până la finalizarea completă a tuturor lucrărilor. Sunt sigur că va face o diferență uriașă pentru viitorul nostru energetic”.

Replica, rostită cu zâmbetul pe buze în stilul autoironic tipic monarhului britanic, capătă o greutate aparte pentru opinia publică, atentă la orice referire a suveranului cu privire la vârsta sa și la propriul viitor.

O zi marcată de dialoguri cu tinerii

Dincolo de momentul de reflecție asupra trecerii anilor, Charles a ținut să mulțumească gazdelor pentru primire și s-a arătat încântat de vizită: „Îmi cer scuze că a durat atât de mult până să ajung aici. Sunt încântat. Nu știu unde va ajunge această placă, dar oricum, nimic nu mi-ar putea aduce o plăcere mai mare după ce m-am întâlnit cu atât de mulți dintre voi în această dimineață; vă sunt foarte recunoscător tuturor pentru că ați venit și m-ați ajutat, povestindu-mi despre toate planurile voastre pentru întreaga dezvoltare din zonă”.

Pe cheiul portului, Regele a petrecut minute bune alături de doi elevi de la Peterhead Academy, Ellie Hood (16 ani) și Liam John Hepburn (17 ani), care au aflat abia la fața locului cine era oaspetele de rang înalt.

Directorul liceului, Gerry McCluskey, a descris întâlnirea drept o „experiență copleșitoare” și a mărturisit că a găsit un teren comun de dialog cu regele: „Ceea ce i-am spus a fost că mă consider foarte norocos. Lucrez în fiecare zi pentru cei mai importanți oameni din comunitatea noastră și chiar am glumit cu dumnealui, i-am zis că sunt unul dintre puținii oameni care își iubesc meseria, la fel ca Majestatea Sa, iar el a râs, așa că a fost un moment foarte plăcut”.

Declarația cu substrat dureros despre timpul rămas a venit într-o perioadă agitată pentru Casa Regală, marcată de noi tensiuni mediatice odată cu apariția cărții scrise de contele Spencer, fratele regretatei Prințese Diana.